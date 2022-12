Det har blitt en tradisjon at ultrakongen Taranger inviterer til Romjulshalvmaraton med start og mål på Fana Stadion, og slik ble det også i år. En fin gjeng på 10 løpere løp ut fra Fana stadion på 2. juledag, med fargerike nissekostymer og avslappet stemning. Her var hensikten å komme samlet i mål, på en fart som tilsvarte en sluttid på litt over to timer.

Bjørn Tore var også godt fornøyd etter løpet, som han gjennomførte i en stilfull grønn nissedrakt:

– Det var tipp topp stemning fra første til siste steg gjennom maratonkarusellens løype. 21,1 km ble tilbakelagt med mye latter og skrattende fjas. Akkurat slik jeg vil stemningen skal være når alle er ikledd nissekostyme fra topp til tå. Vi avsluttet med «gløgg» - varm saft, pepperkaker og originale medaljer med jultrekule, forteller han til Kondis.

Det var ganske kjølig vær, så vidt over frysepunktet med sludd og regn i luften. Men uten is i løypen.

Et kompakt løpsfelt på vei gjennom løypen for Maratonkarusellen. Det var sludd i luften, men isfritt underlag.



Nissen Leni Økland-Lihaug



God stemning blant nissene der de ho-ho-er seg oppover til vending ved Kalandsvannet.