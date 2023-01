Ultrautvalgets begrunnelse for valget av de to er som følger:



SEBASTIAN CONRAD HÅKANSSON

Sebastian Conrad Håkansson (33) fra Svorkmo NOI har løftet den norske rekorden på 100 kilometer til et helt nytt nivå. Før sesongen var den norske rekorden 6.45.43. Den har han forbedret to ganger, først til 6.33.55 i NM, deretter til 6.19.01 i VM. Det siste ga en fantastisk fjerdeplass der han manglet kun 14 sekunder på medalje etter en imponerende avslutning. Dette er det sterkeste mesterskapsresultatet noen gang av en norsk ultraløper.

Ultraløpsutvalget kårer Sebastian til Årets Ultraløper på herresiden i Norge 2022.





Sebastian Conrad Håkansson er blitt norsk mester på 100 km, og han har også tatt fjerdeplassen i VM på samme distanse. (Foto: Arne Dag Myking)





SYLVIA NORDSKAR

Sylvia Nordskar (29) fra SK Vidar gjorde et godt VM i terrengultra. I kvinneklassen var det ganske jevnt mellom flere kandidater, men Sylvias tolvteplass under utfordrende forhold under VM i Thailand ble avgjørende i vurderingen.

Ultraløpsutvalget kårer Sylvia til Årets Ultraløper på kvinnesiden i Norge 2022.





Sylvia Nordskar har hatt en sterk sesong 2022-sesong. På bildet jubler hun for fjerdeplass i EM i Skyrunning i 2021. (Foto: privat)



Årets ultraløper 2009-2021 (link til omtale av tildelingen):

2009 Jon Harald Berge

2010 Gjermund Sørstad

2011 Gjermund Sørstad

2012 Bjørn Tore Kronen Taranger

2013 Rita Nordsveen og Jarle Risa

2014 Rita Nordsveen og John Henry Strupstad/Sondre Amdahl

2015 Malene Blikken Haukøy og Didrik Hermansen

2016 Therese Falk og Didrik Hermansen

2017 Therese Falk og Didrik Hermansen

2018 Therese Falk og Bjørn Tore Kronen Taranger

2019 Therese Falk og Stian Angermund-Vik

2020 Therese Falk og Tobias Dahl Fenre

2021 Therese Falk og Sebastian Krogvig