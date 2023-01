(Tekst og alle foto: Stein Arne Negård)

Ny fin dag på Skramstadsætra.

Arena var også søndag Skramstadsætra fjellstue, og ordfører i Åmot kommue Ole Erik Hørstad var som på lørdagens langdistanse på plass for å dele ut medaljer og premier.

Kart og terreng

Kartet Skramstadsætra var et helt nytt kart fra 2022 med målestokk 1:10000 og 5 meter ekvidistanse tegnet etter ski-o normen. Terrenget har aldri tidligere blitt benyttet til skiorientering. Løpsområdet var middels kupert, men med noe brattere terreng mot Dølfjellet. Terrenget som ble benyttet var på 650 - 800 moh og besto av glissen furuskog, åpne myrer og enkelte områder med litt tettere granskog. Løypenettet bestod av en del brede maskinpreparerte skiløyper og en stor andel scoooterløyper, samt at det var noen veier i hytteområdene som det var mulig å gå på ski på.

Klare til start.

Løyper

Søndagens løyper var fra 1,8 km til 8,5 km i luftlinje med klasser fra nybegynner til D/H 70. Det var strålende sol, litt trått føre, men litt bedre glid enn lørdag. Mellomdistansen hadde mange poster og veivalg i det tette løypenettet. I alt stilte 147 løpere til start søndag.

De fire arrangørklubbene Løten o-lag, Elverum OK, IL Koll og Fet o-lag arrangerte to fine mesterskapsdager med publikumsløp fra Skramstadsætra og fikk diplom for gjennomføringen.

Anna Ulvensøen vant D17.

Synne Strand nr 2 D17.

Kristin Melby Jacobsen nr 3 D17.

Seierspallen i D17.

Sigurd Dæhli vant AK Åpen i klassisk stil.

Henrik Fredriksen Aas vant H17.

Isak Jonsson nr 2 H17.

Jørgen Baklid nr 3 H17.

Seierspallen i H17.

De beste pr. klasse i NM mellom ski-o 22.01.2023: Arr.: Elverum OK / Fet OL / IL Koll / Løten o-lag AK-åpen 5 660 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Sigurd Dæhli Løten o-lag 42.24 07.29 2 Pål Stenberg Vang OL 44.54 +2.30 07.55 3 Henrik Bleken Rud Vang OL 45.09 +2.45 07.58 AL-åpen 8 530 m 1 Filip Kubina Nydalens SK 1.14.38 08.44 2 Stein H. Hagen Fossum IF 1.17.11 +2.33 09.feb D 11-12 2 690 m 1 Mari Sørlien Stenberg Vang OL 22.47 08.28 2 Mari Oraug Rygh IL Koll 23.59 +1.12 08.54 3 Klara Soma Slåstad Raumar Orientering 26.30 +3.43 09.51 D 13-14 3 710 m 1 Magnhild Kleppa Madslien Lillehammer OK 29.35 07.58 2 Silje Taraldlien Fet OL 29.42 +0.07 8.00 3 Maren Bleken Rud Vang OL 33.23 +3.48 08.59 D 15-16 4 510 m 1 Helene Scheele Nydalens SK 38.47 01.08 2 Mina Bleken Rud Vang OL 44.38 +5.51 09.53 3 Josefine Oraug Rygh Nydalens SK 48.41 +9.54 10.47 D 40- 5 660 m 1 Maiken Skirstad Mo Nydalens SK 1.02.57 11.07 2 Sofie Oraug-Rygh IL Koll 1.14.04 +11.07 13.05 3 Kristin Holen Bekkelund OL Toten-Troll 1.14.12 +11.15 13.06 D 50- 4 510 m 1 Valborg Madslien Lillehammer OK 37.28 08.18 2 Signe Astrup Arnesen Heming Orientering 40.07 +2.39 08.53 3 Arnhild Krogh Oppsal Orientering 40.13 +2.45 08.55 D 60- 3 710 m 1 Gunhild Hennum Lierbygda OL 30.26 08.12 2 Helga Haverstad Lierbygda OL 32.45 +2.19 08.49 H 13-14 3 710 m 1 Karl Oraug Rygh IL Koll 28.12 07.36 2 Sigve Nygård Fagervold Asker Skiklubb 29.26 +1.14 07.56 3 Håkon Fenne Ingierd Bækkelagets SK 31.52 +3.40 01.08 H 15-16 5 660 m 1 Erik Fey Nydalens SK 39.46 07.01 2 Ole Solli Kvikstad OL Toten-Troll 43.17 +3.31 07.38 3 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 45.17 +5.31 8.00 H 40- 6 350 m 1 Jostein F. Tellnes Asker Skiklubb 50.10 07.54 H 50- 5 660 m 1 Øyvind Lien Gjø-Vard OL 39.24 06.57 2 Jonny I Hansen IL BUL-Tromsø 41.36 +2.12 07.20 3 Lasse Arnesen Heming Orientering 41.55 +2.31 07.24 H 60- 4 510 m 1 Stein Arne Negård Vang OL 40.56 04.23 2 Arne Fossheim Asker Skiklubb 41.17 +0.21 09.23 D17 NM 6 350 m 1 Anna Ulvensøen Nydalens SK 36.57 05.49 2 Synne Strand Lierbygda OL 40.20 +3.23 01.06 3 Kristin Melby Jacobsen Larvik OK 41.23 +4.26 06.31 4 Jenny Baklid Konnerud IL 42.00 +5.03 06.36 5 Evine Westli Andersen Løten o-lag 42.15 +5.18 06.39 6 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 42.48 +5.51 01.06 7 Idunn Strand IL BUL-Tromsø 44.35 +7.38 01.23 8 Tilla Farnes Hennum Lierbygda OL 45.17 +8.20 07.07 9 Ane Sofie Krogh Oppsal Orientering 45.37 +8.40 07.11 10 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 47.59 +11.02 07.33 H17 NM 8 530 m 1 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 42.11 04.56 2 Isak Jonsson NTNUI 42.56 +0.45 05.01 3 Jørgen Baklid Konnerud IL 42.59 +0.48 05.02 4 Vegard Gulbrandsen NTNUI 43.09 +0.58 05.03 5 Øyvind Wiggen NTNUI 43.21 +1.10 05.04 6 Aslak Heimdal Konnerud IL 44.09 +1.58 05.10 7 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 44.24 +2.13 05.12 8 Styrk Hundseid Kamsvåg Konnerud IL 45.11 +3.00 05.17 9 Lars Lien Gjø-Vard OL 45.12 +3.01 01.05 10 Teodor Mo Hjelseth Nydalens SK 45.22 +3.11 01.05

Alle resultater, kart med løyper i Livelox