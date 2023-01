NM stafeten ble denne gangen arrangert som 3 klassiske etapper med 4 runder av 2,5 km pr etappe, dette pga sprengkulde i NM løypene. Lag som ble tatt inn med 1 runde ble tatt ut av stafetten, dermed var det kun 36 av de 70 startende lagene som fikk fullføre stafetten.

Dret ble satt god fart allerede fra start og det ble etterhvert stor strekk i feltet. Tittelforvarer Lyn havnet tidlig langt bak i feltet og et stavbekk gjorde ikke oppgaven enklere, dermed var de kjørt av lasset på 1. etappe. Klassisk eksperten Mikael Gunnulfsen, Ørn vekslet som første mann etter 1. etappe, tett fulgt av Edvard Sandvik, Kjelsås.

Tidlig ut på 2. etappe var det to lag som skilte seg ut: Kjelsås med David Torvik og Byåsen med Even Solem Michelsen. Disse skaffet seg tidlig et forsparng på de øvrige lagene, men etter ca 5 km koblet Tovik grepet og kunne tilslutt veksle som første mann. Byåsen fulgte da som nr 2, 18 sek bak. Luken ned til de neste lagene var da på over 40 sekunder.

Dermed når Haavrd Moseby økte forspranget og leverte beste etappetid, var det klart at Kjelsås ville gå inn til sitt første NM-stafett gull for herrer. Seiersmarginen ble tilslutt 1 min og 22 sekunder. Om det ikke var spennende om siereren ble det derimot et durabelig spurtoppgjør om de resternde plassene på pallen. Her var Hemings Simen Myhre de nødvendige cm foran Mjøsskis Simen Myhre, mens Byåsen og Asker fulgte rett bak.

Resultater

Medaljevinnere 3 menn, stafett 3x10km

1. Kjelsås IL (Edvard Sandvik, David Thorvik, Håvard Moseby), 1:20:04.6

2. IL Heming (Harald Astrup Arnesen, Alvar Johannes Alev, Simen Myhre), +1:21.8

3. Mjøsski (Mats Opsal, Jonas Vika, Håvard Hovde), +1:22.1