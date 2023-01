Artikkelen er basert på pressemelding fra arrangøren

Som vanlig inviteres det til maraton, halvmaraton, 5 kilometer og barneløp, men nytt av året er at man har mulighet til å løpe maratondistansen som stafett.



Maratonstafett

Maratontraséen i Stavanger er er en kombinasjon av Stavanger Halvmaraton og 3-Sjøersløpet sine løyper. Mange kan jo synes det blir litt langt å løpe alene 42,2 kilometer, men nå kan

man dele moroa på flere. Arrangøren innfører i år mulighet for løpe stafett i maratonløypa. Stafetten vil bestå av 10 etapper, hvor etappelengdene varierer mellom 3 og 6 kilometer.



- Vi håper at stafetten også kan bli en inngangsport til at enda flere finner gleden og nytten av løping som aktivitetsform og livsstil, sier løpsleder Johannes Økland.

- Vi har merket en stor økning fra bedrifter når det gjelder å melde på ansatte på løpene våre. Det å gjøre noe sammen på arbeidsplassen engasjerer, og nå kan trenger man ikke lenger reise til Oslo for å løpe en kjekk stafett, forteller han.





Maratonstarten i 2019. (Foto: Svein Erik Fylkesnes / Stavanger Fotoklubb)



Early Bird og rimeligere avgift for barn og unge

Arrangøren tar også kraftige grep for å skape en god fremtidig rekruttering.

- Vi ønsker å stimulere barn og ungdom til å ha en aktiv livsstil. For at terskelen skal være lav for å melde seg på har vi derfor innført halv pris på startgebyret tre distanser, forteller Økland



Denne reduserte startavgiften gjelder for følgende:



5 km:

For de som er mellom 10 og 19 år (født 2004-2013).



Halvmaraton:

For de som er mellom 15 og 24 år (født 1999-2008).



Maratonstafett:

Halv pris for elev- og studentlag

