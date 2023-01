Mange flere bilder kommer søndag formiddag!

Karen Amalie Nordseth pigget i motsetning til herrevinneren inn til seier. (Foto: Stein Arne Negård)

Med KM sprint innlagt i Furnesrennet på Nybygda skistadion utover dagen, måtte turløperne tidlig opp denne lørdagsmorgen. Det var nok likevel ikke grunnen til at det i likhet med i fjorårets utgave var et tynnere startfelt enn vanlig i den flotte runden om bl.a. Vollkoia, Blåmyra og Bokåsen. Med 29 løpere fordelt på 16 aldersklasser ble de fleste premiert for innsatsen i det 19,5 km lange rennet. I årene før pandemien lå til sammenlikning deltakerantallet i turrennet som gikk for 25. gang på det tredobbelte.

To mann med 35 års aldersforskjell kom inn under timen på runden som med snaut 20 km var en drøy km kortere enn tidligere. Ove Egil Hjellødegård vant på hjemmebane i Nybygda og var med 56:01 vel to og et halvt minutt foran Lillehammer-veteranen Geir Standbakke. Ivar Hesselberg Indby fra Rustad IL ble 3. mann rett over timen.

Andremann etter 5,5 km og i mål, Geir Strandbakke (58), med Ivar Hesselberg Indby "på skuddhold". I mål var ble det drøye minuttet i superveteranens favør.

Karen Amalie Nordseth fra Snertingdal IF var klart sterkest av kvinnene da hun staket seg inn på 1:04:03. Nesten fem minutter senere vant Marianne Byfuglien MjøsSki-duellen med Kristine Fjeld om 2. plassen. Også i kvinneklassen var det en sterk veteran som matchet de fleste i yngre klasser. Åslia-veteranen Ragnhild Bolstad som i likhet med Geir Strandbakke er 1964-modell, staket som vinneren Karen Amalie Nordseth seg opp de tøffe stigningene fra start på dagens fjerde beste tid.

Arild Nordsveen fra arrangørklubben Furnes Skiløperforening har fulllført 25 av 25 arrangerte utgaver av Furnesåsen Rundt. (Foto: Rolf Bakken)

Resultatliste Furnesåsen Rundt 28.01.2023:

K 17-18 år

Plass Navn Klubb Startnr Tid Etter

1 Martha Håkonsdatter Aanerud Fjelltun IL 301 1:25:58

K 21-25 år

1 Karen Amalie Nordseth Snertingdal IF Ski 304 1:04:03

2 Marit Skarderud Sveen Hamar SK 305 1:14:07 10:04

3 Lise Marit Lien Ringsaker IF 303 1:21:10 17:07

M 21-25 år

1 Kim-Andre Steinbakken Kolloen Nybygda IL 306 1:17:05

K 26-30 år

1 Marianne Byfuglien MjøsSki 308 1:08:49

2 Kristine Fjeld MjøsSki 307 1:08:56 00:07

K 31-35 år 1 Trine Lise Strøm Hamar SK 331 1:13:35 2 Silje Marie Bolstad Åslia Skilag 311 1:17:47 04:12

K 56-60 år 1 Ragnhild Bolstad Åslia Skilag 321 1:11:47

M 19-20 år 1 Ove Egil Hjellødegård Nybygda IL 302 56:01

M 26-30 år

1 Thomas Johansen 310 1:07:34

2 Lars Messell Bjørndal IF 309 1:08:11 00:37

M 31-35 år

1 Ivar Hesselberg Indby Rustad IL 313 1:00:01

2 Ole Kristian Frydenlund MjøsSki 312 1:07:26 07:25

M 41-45 år

1 Rune Nordgård Hurdal IL 314 1:01:13

M 46-50 år

1 Klaus Øiseth Asker SK 317 1:01:13

2 Torleiv Yli Myre Hamar SK 315 1:06:55 05:42

3 Rune Hansen Snertingdal IF Ski 316 1:10:44 09:31

M 51-55 år

1 Gjermund Nereng Fluberg SK 318 1:08:57

2 Sander Lilleslett MjøsSki 320 1:09:24 00:27

M 56-60 år

1 Geir Strandbakke Lillehammer Skiklub 325 58:42

2 Hans Tore Riibe Hamar SK 324 1:04:10 05:28

3 Olav Heggelund Furnes Skiløperforening 322 1:11:25 12:43

M 61-65 år

1 Rolf Bakken Hernes IL 326 1:11:58

M 66-70 år

1 Arne Windju Furnes Skiløperforening 329 1:18:48

1 Arild Nordsveen Furnes Skiløperforening 327 1:18:48

3 Kai Petter Westerheim Furnes Skiløperforening 328 1:36:35 17:47

M 71-75 år

1 Olaf Knai Hurdal IL 330 1:13:21