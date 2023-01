Sølvmedalje til 17-årige Milla

Det ble en sølvmedalje til norske Milla Grosberghaugen Andreassen i sprint klassisk teknikk under junior-VM i langrenn, som pågår nå i Whistler i Canada. Det ble et svært tett oppgjør i finalen, der en finsk, en svensk og en norsk løper stormet frem side om side i oppløpet. Finske Eevi-Inkeri Tossavainen klarte å dra i fra sine nordiske konkurrenter og kapret gullet, mens kampen om sølvmedaljen måtte avgjøres med målfoto. Det viste at det var norske Milla som var fremst og tok sølvet. Svenske Lisa Eriksson fikk den siste pallplassen. Den svenske jenten hadde et fall i kvartfinalen, og måtte jobbe mye for å komme seg opp igjen, det er mulig hun tapte en del krefter på det.

Milla Grosberghaugen Andreassen fra Bækkelaget i Oslo er beskrevet som en av de største talentene i norsk langrenn på lang tid. Hun er bare 17 år, men hun tok en femteplass i langrennssprinten i senior-NM forrige helg. I juniorklassen skal man være under 20 år, men det er ikke vanlig å sende 17-åringer til VM i denne klassen.

Resultat finale kvinner (uoffisielt):

1 Eevi-Inkeri TOSSAVAINEN FIN 3:11.14 2 Milla Grosberghaugen NOR 3:13.55 3 Lisa ERIKSSON SWE 3:13.68 4 Nadine LAURENT ITA 3:13.47 5 Iris DE MARTIN PINTER ITA 3:15.24 6 Elin NAESLUND SWE 3:14.47

Ingen norske menn på premiepallen

Det var tre norske løpere som kvalifiserte seg til mennenes finale i sprint klassisk stil. Dette var Casper Kvam Grindhagen, Matias Holbæk og Kristian Kollerud. Og den norske trioen gjorde det først veldig bra i sitt finaleløp. Inn på skistadion, som var OL-stadion fra 2010, kom Casper Kvam Grindhagen og Matias Holbæk først i sporet og hadde en fin posisjon inn i oppløpet. Men da de rundet siste svingen inn mot mål satte svenskenes Anton Grahn og Elias Danielsson opp en superspurt som brakte dem over mål som nummer 1 og 2.

Vi hadde egentlig fått et frempek om disse svenske spurtfantomene i kvalifiseringsrundene, der de gjorde det på samme måte. Og til vår norske ergrelse klarte finske Eero Rantala å få en tå foran Mathias Holbæk, og tok tredjeplassen.

Inn i siste sving på oppløpet i mennenes finale: svenske Anton Grahn setter inn støtet og kommer seg forbi de norske løperne. (Foto: skjermprint NRK)

Resultat finale menn (uoffisielt):

1 Anton GRAHN SWE 2:48.95 2 Elias DANIELSSON SWE 2:50.14 3 Eero RANTALA FIN 2:48.07 4 Mathias HOLBAEK NOR 2:50.38 5 Casper Kvam GRINDHAGEN NOR 2:51.39 6 Kristian KOLLERUD NOR 2:48.22

VM Langrenn juniorer

I Whistler skal løperne konkurrere over en uke i disse distansene;

Lørdag 28. januar: klassisk sprint

Mandag 30. januar: 20 km klassisk fellesstart

Torsdag 2. februar: 10 km fri teknikk individuell start

Lørdag 4. februar: 4 x 5 km blandet stafett

Den norske troppen:

Kvinner:

Milla Grosberghaugen Andreassen (Bækkelaget),

Tuva Anine Brusveen-Jensen (Lyn),

Nora Sofie Doksrød (Runar),

Eva Ingebrigtsen (Bratsberg),

Anniken Sand (Sjåstad/Vestre Lier),

Ingeborg Andberg Stenersen (Kvaløysletta)

Oline Vestad (Vågå).

Menn:

Lars Michael Saab Bjærtnes (Njård),

Casper Kvam Grindhagen (Byåsen),

Lars Heggen (Harestua),

Matias Holbæk (Vindbjart),

Kristian Kollerud (Konnerud),

Thomas Linnebo Mollestad (Oddersjaa)

Jørgen Nordhagen (Lier)

