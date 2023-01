Det var en av de eldste løperne som vant kvinnenes 10 kilometer i årets andre Necon Vinterkarusell. Hilde Beate Daland løper i klasse K50-54, men hun er en garvet løper som også er ivrig i Maratonkarusellen. Og denne gangen var det nok ekstra kjekt å motta Vinterkarusellens store medalje med gullferniss for seieren på 10 kilometeren. Forrige gang løp hun inn til tredje beste tid på samme distansen, men siden hun startet i fjerde pulje kom hun ikke på premiepallen.

Regelen er at de tre første i mål skal premieres som de tre beste, og motta medaljer og premier. Dette har også en praktisk begrunnelse: i et løp med nærmere 500 deltagere er det vanskelig å plukke ut og premiere og fotografere de tre beste kvinner og menn på hver distanse. Løperne ønsker gjerne å komme seg i hus etter løpet, og går gjerne hjem rett etter målgang. Da er det vanskelig å holde styr på hvem som er de tre beste, elektronisk tidtaking og mobiltelefoner til tross.

Og som nummer to på distansen og side om side med vinneren stod Hege Bussesund, som var den som snappet bronsemedaljen med dårligere tid på bekostning av Hilde Beate Daland i forrige løp. Noe som hadde plaget henne:

– Jeg har hatt dårlig samvittighet, og tok med medaljen til dette løpet i tilfelle jeg måtte levere den inn igjen, innrømmer hun etter målgang.

Arrangørene forteller at de prøver å få en korrekt premiering av de tre beste, men at det kan være komplisert å få tak i disse når de løper i forskjellige puljer. Og at det redeligste er en konkurranse mellom løpere som starter samtidig.

Beste mann på 10 kilometer ble gullgrossisten i Vinterkarusellen, Tor-Aanen Kallekleiv, som nå har kommet seg etter diverse småplager som han pådro seg etter sitt superløp i Maratonkarusellen før jul. Magne Knudsen og Anders Veum fulgte ham på premiepallen etter gode løp på 37-tallet.

På 5-kilometeren ble det favorittseire til løperparet fra Askøy, Rebekka Birkeland og Marius Garmann Sørli. Når disse stiller opp på løp er det ikke så lett å utfordre dem.

Etter en periode med mildvær og regn kom det et lett snøfall rett før start, og ga noen utfordringer for løperne. Det virket som om det rammet verst dem med mest snert i frasparket. I hvert fall de som var på premiepallen klaget over at frasparket glippet. Mosjonistene som kom lenger bak mente det ikke plaget dem.

Det var i alt 434 deltagere denne gangen.



Det kom et litt snødekke på bakken rett før start. Her er Jan Frode Morken, Sigmund Raad og André Skråmestø i gang med løpet sitt.



Tormod Heldal fra DNB-klubben er på vei ut i løypen etter starten inne på Fana Stadion.

15 beste kvinner 10 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 785 Hilde Beate Daland BFG Bergen Løpeklubb K50-54 44:26 2 330 Hege Bussesund Rådal K40-44 48:22 3 363 Madelen Eide Isaksen Odfjell Drilling B.I.L. K20-34 48:37 4 331 Monica Rekdal Nesttun K35-39 49:42 5 683 Ingun Risa Dnb-Klubben K45-49 50:04 6 5492 Jannicke Eide Bønes K45-49 51:12 7 926 Annemarie B Aarnes Cowi AS K40-44 51:34 8 31 Anette Langhelle Kleppestø K35-39 51:40 9 775 Kari Johannesen Sigdestad Loddefjordløperne K45-49 52:35 10 5491 Tuva Schonhowd Hammerfest K35-39 53:08 10 275 Svanhild Wisth Necon K50-54 53:08 12 154 Mariann Kjelby Gneist, IL / Fixbil K55-59 53:39 13 5451 Marie Krohn-Hansen Rådal K20-34 54:18 14 152 Ina Aas Loddefjord K55-59 54:56 15 175 Lise Vesterbukt Bergenslærerne K55-59 55:47



En begeistret trio på premiepallen denne gangen: Hege Bussesund (til venstre) kunne denne gangen juble sammen med Hilde Beate Daland som hun dyttet ut av pallen i forrige løp. Og denne gangen fikk vi samme situasjon igjen: Monica Rekdal mottar bronsemedaljen, men etter at bildet er tatt løp Madelen Eide Isaksen inn på en bedre tid. Men Hilde Beate Daland var klart best.

Premiepallen kvinner 5 km: Tonja Johansen, Rebekka Birkeland og Inger-Marie Schjøtt Lie.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5487 Rebekka Birkeland Ask Friidrett K20-34 19:25 2 422 Tonja Johansen Oilfield, Schlumberger M20-34 20:26 3 608 Inger-Marie Schjøtt Lie Dnb-Klubben K20-34 21:15 4 917 Elis Angeli Fana il K15-19 21:36 5 5474 Gro Tufte Varegg K55-59 22:50 6 340 Helene Aarvold Søreidgrend K40-44 24:21 7 47 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 24:22 8 68 Gro Beret Heggernes Bergen K50-54 24:24 9 87 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 24:34 10 142 Tuva Sandlund Fyllingen IL K1-14 24:41 11 299 Rita Kvamme Søreidgrend K50-54 24:56 12 482 Rønnaug Heltne Varegg Fleridrett K45-49 25:03 13 92 Torbjørg Kjoberg BFG Bergen Løpeklubb K55-59 25:22 14 595 Kristin Tunsberg Dnb-Klubben K35-39 25:25 15 169 Elise Dahle Grøsvik Søreidgrend K1-14 25:30



Ut fra gressbanen, Fana Stadion med flomlysene i bakgrunnen.



Premiepallen menn 5 km: Tord Andresen, Marius Garmann Sørli og Sondre Johan Knutsen.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5484 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett M20-34 16:55 2 773 Tord Andresen Gneist, IL M15-19 17:29 3 612 Sondre Johan Knutsen Dnb-Klubben M20-34 17:57 4 193 Oskar Heksem Fana IL Orientering M15-19 18:33 5 346 Marius Paulsen Caverion BIL M20-34 18:40 6 79 Anders Søyland Viking, TIF / Tif Viking M50-54 18:47 7 731 Daniel Wasbø Gneist, IL M1-14 19:06 8 420 Johan Lybak Schlumberger M20-34 19:16 9 468 Robert Nilsen H_400-Aktiv M40-44 19:19 10 553 Eirik Klyve Dalland Okea M40-44 19:31 11 924 Jan Eirik Aske Fyllingsdalen M45-49 19:35 12 5489 Vebjørn Øyen Renna Rogne IL M20-34 19:55 13 918 Øyvind Andreas Sandø Necon M35-39 19:57 14 48 Julian Brenna Loddefjordløperne M15-19 19:59 15 247 Kristoffer Høyheim Necon M20-34 20:10



Ut fra stadion, Lise Vesterbukt fra Bergenslærerne er godt i gang med løpet sitt.



Premiepallen menn 10 km: Magne Knudsen, Tor-Aanen Kallekleiv og Anders Veum.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 505 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Dale Oen Experience M40-44 35:37 2 549 Magne Knudsen Okea M35-39 37:04 3 5476 Anders Veum EY BIL M20-34 37:13 4 426 Magnus Kallager Cameron, Schlumberger M20-34 38:41 5 5464 Bjarte Haugland Varegg Fleridrett M45-49 39:31 6 328 Tore Stakkkevold Bergen M35-39 39:36 7 5466 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag M50-54 39:52 8 366 Christopher Kårbø Laksevåg TIL M15-19 39:56 9 109 Gjermund Galleberg Nesttun M40-44 40:02 10 188 Jan Åge Sundnes Blubbelubb Sportsklubb M35-39 40:14 11 5494 Kurt Brekke Varegg Fleridrett M50-54 40:17 12 5473 Raymond Pettersen Søreidgrend M45-49 40:32 13 20 Simen Karlsen Nesttun M20-34 42:26 14 492 Daniel H. Reed Multiconsult M20-34 43:08 15 635 Olav Henneli Ingebrigtsen Slow Pace Fast Shades M20-34 43:12



Jan Wilhelm Werner henter drikke etter løpet.



Mariann Kjelby ut fra start, inn i tunnelen ut fra stadion.



Ut fra tunnelen, over gressbanen. Asfalten venter.



Thomas Ogne og Gunnar Lorens Lien.



Johanne Gaupseth Allers, Silje Dyb Endresen og Marielle Storli-Rabenorolahy har fullført sin 5 km. Alle deltar i klasse K1-14.

Det er uttrekkspremier på startnummeret. Da gjelder det å fange opp om man har vunnet. Her sjekker Atle Kolbeinsen, Linda Sæterlid og Janne Jensen.



Sverre Ottesen og Gro Tufte representerer begge Varegg. Og de har løpt fort på sine 5 km: begge tar en klasseseier, i henholdsvis M60-64 og K55-59.