Synøve Brox som i år fyller 64 år, hadde i fjor 39.00 fra Hytteplanmila som sitt beste resultat rangert etter veterantabellene. Det gav henne andreplassen i kåringen av årets norske veteranløper, slått bare av Vera Nystad. Når Synøve nå er blitt ett år eldre og løper ett sekund fortere, vil det gi henne enda høyere skår enn det hun hadde i fjor.

Løpet i Murcia var likevel ikke helt uproblematisk for Synøve rapporterer samboer Jack Waitz fra Spania:

– Synøve passerte 5 km på 19.15, men fikk problemer med magen etter 6 km og holdt på å gi seg, forteller han.

Men det gjorde hun altså ikke – hun løp til mål og fikk 38.59 som nettotid og 39.01 som bruttotid. 5 km-passeringen på 19.15 var jevngodt med hennes beste 5 km i fjor, noe som indikerer at formen er bedre enn det den var i fjor. Kanskje er det alle skiturene i Nordmarka som har gitt et løft.

Jack Waitz forteller at løpsforholdene i Murcia var gode til tross for litt vind og tre 180-graderssvinger.

– Alt i alt var det et fint arrangement med ca. 6000 deltakere fordelt på 10 km, halvmaraton og maraton. Løpet ble arrangert for tiende gang, og det er lett å komme seg dit siden Murcia ligger bare en 50 minutters busstur fra flyplassen i Alicante.



Synøve Brox vant klasse 60-69 år med over 15 minutters margin. (Foto: Jack Waitz)



Kvinner Netto Brutto 1 Siltanen, Emilia FK Studenterna / JKU F-MASTER 35 00:35:31 00:35:32 2 Nicolas M, Esther C.A.NOGALETE HOG F-SENIOR 00:36:42 00:36:44 3 Järvelä, Katja JKU F-MASTER50 00:36:47 00:36:49 … 7 Brox, Synøve SK Vidar F-MASTER60 00:38:59 00:39:01 Menn 1 Loukkalahti, Vilho Independiente M-SENIOR 00:30:50 00:30:50 2 Lundegard, Andreas FK STUDENTERNA M-MASTER35 00:31:25 00:31:26 3 Alfaro Pérez, Álvaro CLUB ATLETISMO M-SENIOR 00:31:44 00:31:45 ... 932 Waitz, Jack SK Vidar MASTER70 00:53:09 00:54:30



Alle resultat