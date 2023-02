Det 236 km lange etappeløpet The Coastal Challenge byr på variert og utfordrende terreng. Sjøl om etappene i snitt ikke er lenger enn 39 kilometer, blir det daglig mange minutter på beina sjøl for en topptrent kar som Didrik Hermansen. På de to første etappene har han brukt 7.16.07, mens Mathieu Blanchard leder med 7.14.10. Bakover til tredjemann, Daniel Jung fra Italia, har Didrik ei luke på 19 minutter.

I en oppdatering på Facebook skriver den norske deltakeren følgende:

"Har akkurat fullført etappe to av Coastal Challenge. Det var nok en varm, fuktig og vakker dag, løpende i jungelen, over bekker og på strender og veier. Heldigvis starta vi tidlig om morgenen før det ble for varmt, men likevel er varmen vanskelig å håndtere. Mathieu Blanchard er veldig sterk, og det er gøy at vi kan pushe hverandre fram mot målstreken. Jeg er ca. 2 minutter bak i sammendraget, men det er fremdeles fire etapper igjen å løpe."



Her ligger Didrik Hermansen foran Mathieu Blanchard som har vunnet begge etappene så langt. (Foto: arrangøren / Ian Coreless)



Ifølge Ian Coreless stilte også norske Sebastian Krogvig til start, men han kjente seg ikke frisk og brøt første etappe. Dermed er han ute av sammendraget, men dersom han kvikner til, kan det tenkes at han blir med på seinere etapper.

23 av de 28 løperne i herreklassen har fullført de to første etappene, mens 21 av 23 kvinner henger med i gamet. Det er også en kortversjon av løpet der til sammen 155 km skal tilbakelegges.



Mens bølgene bryter i bakgrunnen, er spente løpere er klare til å gi seg i kast med løpseventyret på Costa Rica. (Foto: arrangøren / Ian Coreless)

Sammenlagt menn lang løype 1 Mathieu Blanchard CAN 7:14:09.8 - 2 Didrik Hermansen NOR 7:16:06.2 +1:56.4 3 Daniel Jung ITA 7:34:50.0 +20:40.2 4 Katie Schide USA 8:35:39.6 +1:21:29.8 5 Marianne Hogan CAN 8:50:01.9 +1:35:52.1 6 Antonio Segovia Alias ESP 8:54:18.1 +1:40:08.3 7 Paola Herrera Montero CRC 10:15:01.0 +3:00:51.2 8 Tomomi Bitoh JAP 10:28:29.2 +3:14:19.4 9 Miguel Joaquin Zaldivar Matzinger CRC 10:33:25.4 +3:19:15.6 10 Piers Constable USA 10:37:04.7 +3:22:54.9



Didrik Hermansen og de andre deltakerne får utfordra seg med mer enn løping i etappeløpet på Costa Rica. (Foto: arrangøren / Ian Coreless)