Lekene ble første gang arrangert i 1997 med ca. 200 deltakere. I en årrekke var Stange alene i Norge om å ha en innendørs friidrettsarena med doserte svinger, og Bamselekene vokste til et av Norges største friidrettsarrangement på begynnelsen av 2000-tallet. Rekorden ble satt i 2009 med 926 deltakere fordelt på 2689 enkeltstarter. Til tross for flere nye friidrettshaller og et større stevnetilbud de siste årene, har likevel Bamselekene blitt vinterens høydepunkt for mange unge utøvere.

Friidrett to dager til ende

I år var det 538 påmeldte deltakere fra 59 klubber som var påmeldt til 1786 enkeltstarter. Trolig var det flere andre-generasjons bamsedeltakere. I Bamselekene er det selvfølgelig bamser i premier til alle i alle øvelser. I tillegg får alle som deltar i alle øvelser i klassene 10-12 år en ekstra stor bamse. De tre beste klubbene i lagkonkurransen får en veldig STOR bamse med seg hjem!

Det var friidrettsliv og røre i Stangehallen i 17 timer i helga. (Bilde fra Bamselekenes facebookside)

600 m lengste distanse

Det var 235 løpere fra 10 år og oppover som gjennomførte tre runder på det blå dekket i Stangehallen lørdag. Aller størst deltakelse var det i jentenes 11 årsklasse med 34 jenter fordelt på tre heat.

Anniken Årebrot fra arrangørklubben FIK Orion var alene i seniorklassen på kvinnesiden og hadde også klart beste tid med 1,34,86. 14-åringen Mia Mathilda Andersen fra Tyrving IL løp på 1,44,98 og var nest best av alle de 117 jentene. Imponerende løping også av vinneren i 13-årsklassen, Klara Helen Homlung Prøitz fra Sarpsborg AIL som med 1,49,62 hadde tredje beste tid blant jentene.

Blant guttene var 17-åringen Filmon Gidey Hagos fra Nesbyen IL raskest av alle med 1,28,08. 16-åringen Iver Johan Andreassen-Holm fra Ringerike FIK var ikk langt bak med 1,28,24, mens senioren Tesfay Brhane fra Moelven IL vant seniorklassen på dagens 3. beste tid. 1,29,82.

De tre beste pr. klasse på 600 m i Bamselekene 2023: KS Plass: Navn: Klubb: Resultat: 1 Anniken Årebrot FIK Orion 1,34,86 J-18/19 1 Jenny Sørland Bækkelagets SK 1,59,84 J-16 1 Anna Reisæter Overvoll Ås IL 1,51,01 2 Synne Mørk Markussen Hvam IL 1,51,48 3 Natalie Jøransen Ullensaker/Kisa IL 1,53,06 J-15 1 Silje Dønheim Bækkelagets SK 1,50,73 2 Ava Viktoria Sætnan Valio Koll, IL 1,52,33 3 Caroline Marie Wiig SK Vidar 1,55,28 J-14 1 Mia Mathilda Andersen Tyrving IL 1,44,98 2 Thea Haugen Skårild Ranheim IL 1,50,81 3 Maren Østerås Løten Friidrett 1,51,97 J-13 1 Klara Helen Homlung Prøitz Sarpsborg AIL 1,49,62 2 Eva Augustine Tyrving IL 1,58,47 3 Helena Skepetaris Melleby Lambertseter IF 2,01,29 J-12 1 Bertine Skaar Berg Dimna IL 1,57,12 2 Maroua Ghanem IL I BUL 1,58,08 3 Matea Anne Sommerfeldt Sarpsborg AIL 1,59,11 J-11 1 Karin Wåhlberg Fredrikstad IF 1,55,70 2 Maiken Fjeld Halvorsen Tyrving IL 2,01,89 3 Sofia Svendsen Johansen Fredrikstad IF 2,03,31 MS 1 Tesfay Brhane Moelven IL 1,29,82 2 Christian Bredesen Steinkjer FIK 1,30,39 G-18/19 1 Erlend Halmøy Bækkelagets SK 1,31,09 2 Henrik Stensby FIK Orion 1,39,30 3 Brage Bergfald Bækkelagets SK 1,43,52 G-17 1 Filmon Gidey Hagos Nesbyen IL 1,28,08 2 Ole Håkon Bråten Ryen Nesbyen IL 1,33,50 3 Erlend Juven Nesbyen IL 1,33,76 G-16 1 Iver Johan Andreassen-Holm Ringerike FIK 1,28,24 2 Markus Aseged Nesholen Snøgg Friidrett 1,31,91 3 Erland Teigum Aamot Gausdal FIK 1,32,35 G-15 1 Henrik Graver Odden Kragerø IF 1,30,00 2 Jørgen Halmøy Bækkelagets SK 1,38,06 3 Johan Engelien Andresen Søndre Land IL 1,38,34 G-14 1 Fabian Vibekken Ullensaker/Kisa IL 1,34,51 2 Jakob Macek Rjukan IL 1,34,72 3 Henrik Elias Karlsen Fredrikstad IF 1,41,10 G-13 1 Fredrik Ness Evensmo IL I BUL 1,49,12 2 Pilo Thiis-Messel Tyrving IL 1,51,27 3 Audun Uberg-carlsen Bækkelagets SK 1,51,36 G-12 1 Johan Le Fjeld Tyrving IL 1,42,85 2 Fredrick Jablonski IF Sturla 1,50,16 3 Christopher Wiig SK Vidar 1,55,34 G-11 1 Oliver Aasbø Hytten Groruddalen FIK 1,57,80 2 Emil Olsen Orskaug Nittedal IL 1,58,75 3 Simon Martinius Schibbye Bækkelagets SK 2,03,83

