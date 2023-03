Fredag ble både Skøytebirken og Turbirken avlyst på grunn av utfordrende vær over fjellet. Konstrasten ble dermed stor til det strøkne været og de flotte forholdene løperne fikk i hovedrennet lørdag formiddag.



Kondis kommer tilbake med mer informasjon og bilder fra Birken



Andreas Nygaard til topps igjen

Det gikk meget raskt allerede fra start for herrene denne gangen, og det ble tøft kjør opp til Skramstadsetra. Såpass tøft at årets ubestridte langløpskonge Emil Persson ble kjørt av allerede her. I front ble det etter hvert en kvartett, bestående av Andreas Nygaard, Magnus Vesterheim, Runar Skaug Mathisen og Thomas Ødegården. Etter hvert klarte også Johan Hoel å komme seg opp til tetgruppa.



Ødegården gled litt dårligere ned fra Sjusjøen, og det ble til slutt en spurt mellom de fire andre. En spurt som spurtkometen Nygaard så ut til å ha full kontroll på. Han fikk også kontrollert farten slik at Hoel kunne skli inn til andreplass, mens Skaug Mathisen ble litt sperret bak vinneren, og måtte nøye seg med tredjeplass. Andreas Nygaard tok med dette sin tredje Birken-seier. Han vant også i 2018, samt i fjor.



Andreas Nygaard til topps i Birken for tredje gang. (Foto: Finn Olsen)



- Det var en bra dag og et topp skirenn, kunne Nygaard fortelle etter målgang.

- Det ble strekk i feltet og litt motvind, men jeg tenkte at "vi kjører på og ser hva som skjer". Seieren i dag betyr enormt mye, og det er skikkelig gøy at Johan tar andreplass, fortsetter han.



Når NRK spør om hva han synes om Emil Persson, svarer han at Emil ikke hadde den beste dagen i dag, og at han egentlig aldri har klart dette rennet noe særlig godt.



Astrid Øyre Slind vant igjen

Det har vært en strålende sesong for Astrid Øyre Slind, og lørdag kunne hun gå inn til nok en seier i Birkebeinerrennet. Hun vant også i fjor, etter å ha spurtet ned Therese Johaug. I år så det en stund ut til at svenske Ida Dahl skulle ta seieren, men Øyre Slind kom seg opp til henne igjen, og gled fra da det gjenstod 10 kilometer til mål.



- Jeg skal være ærlig på et jeg hadde supre ski på slutten. Jeg hadde nok ikke tatt Ida hvis det var motbakke på slutten. Det var et slit, men så lenge jeg kommer først i mål, så er det bra. Jeg merket det over toppen, at jeg hadde gode ski, så jeg måtte bare fortsette å jage. Jeg måptte bare holde jevnt tempo og ikke miste trua, fortalte Øyre Slind.



- Jeg kjente fra start at tanken begynner å bli tom, men snart er det ferie, forteller hun.





De tre beste damene. (Foto: Finn Olsen)



Ida Dahl gikk inn til andreplass, mens Magni Smedås tok tredjeplassen foran Silje Øyre Slind og Emilie Fleten.

- Det var leit å se at Astrid kom opp og gikk fra, sa en tydelig skuffet Ida Dahl til NRK i målområdet.



Tett mellom Skaug Mathisen og Johan Hoel

Det ble som sagt spennende om andreplassen, men ettersom Skaug Mathisen ble litt bremset av Nygaard, var det Johan Hoel som kunne stake inn til andreplass.



- Jeg spurta det jeg kunne og hadde nok kun 15 centimeter tilgode. Så, takk til Andreas. Magadraget opp til Dølfjellet kostet en del, så jeg er godt fornøyd med å bli nummer to, sier Hoel.



Tredjemann Skaug Mathisen forteller etter målgang at det gikk skikkelig fort fra start. Han fortalte at det var mye støting fra Sjusjøen og ned, men at alle som var igjen i teten skjønte at

det ville bli spurt til slutt. Han forteller videre at sesongen har vært litt tung, og at det var veldig gøy å treffe med formen til Birken.



Starten har gått for damene. (Foto: Rolf Bakken)



Herrene er i gang. (Foto: Rolf Bakken)





Kondis kommer tilbake med mer informasjon og bilder fra Birken





Mer informasjon

Se alle resultater her