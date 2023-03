I fjor løp Bjerkeli Grøvdal et meget sterkt løp under NYC half, og satte da personlig rekord med 1.08.07, i det som absolutt ikke er noen lettløpt løype. Hun endte på tredjeplass da, bak vinner Senbere Teferi og Irine Cheptai fra henholdsvis Etiopia og Kenya.

Karoline skal visstnok ha kjent litt på en forkjølelse noen dager før starten går, men ut fra hva vi kan se på Intagram virker hun startklar for morgendagen. Hun møter fjorårsvinner Teferi i år også, i tillegg til supersterke Hellen Obiri fra Kenya, som står med 1.04.22 som pers.



Se løpet LIVE

Det ser ut som om løpet skal streames direkte på Youtube, og at starten skal gå klokken 12:00 norsk tid.







Jacob Kiplimo mot Joshua Cheptegei

Lørdag stod Jacob Kiplimo og Joshua Cheptegei i Times Square og så ut som alle andre turister som besøkte en av byens mest kjente landemerker. Med hendene stukket inn i jakkelommene for å beskytte seg mot den sene vinterkulden, tok de to uganderne inn severdighetene mens de hadde en hyggelig samtale og fotograferte noen selfies. Ingen av dem hadde vært i New York City tidligere.

Men på søndag under den 16. utgaven av United Airlines NYC Half, USAs største halvmaraton med omtrent 25 000 deltakere, vil de vende tilbake til sine mer kjente roller som rivaler. Kiplimo (22) er regjerende mester på halvmaraton og terrengløp fra VM. Cheptegei (26) er regjerende olympisk mester og verdensmester på 10 000 meter. Nå møter de hverandre igjen bare 29 dager etter World Athletics Cross Country Championships i Bathurst, Australia. Der Kiplimo, under varme, fuktige og vindfulle forhold, vant gullmedaljen etter et siste magedrag som henviste Cheptegei til tredjeplass. Begge ser frem til å konkurrere mot hverandre igjen, men rivaliseringen mellom dem er tydelig vennskapelig.



Deltakere i NYC Half 2023

Det er utvilsomt mange meget gode løpere som stiller til start i New York søndag morgen. Her presentert med sine personlige rekorder.



Herrer

Jacob Kiplimo UGA - 57:31 (Lisbon, 2021)

Kennedy Kimutai KEN - 58:28 (Valencia, 2021)

Joshua Cheptegei UGA - 59:21 (Gdynia, 2020)

Marofit Mourad MAR - 59:33 (Valencia, 2016)

Galen Rupp USA - 59:47 (Ostia, 2018)

Teshome Mekonen USA - 1:00:02 (Valencia, 2018)

Edward Cheserek KEN - 1:00:13 (Valencia, 2022)

Juan Luis Barrios MEX - 1:00:46 (Marugame, 2015)

Maru Teferi ISR - 1:00:52 NR (Tallinn, 2019)

Chris Thompson GBR - 1:01:00 (Great North Run, 2012)

Frank Lara USA - 1:01:00 (Valencia, 2021)

Zouhair Talbi MAR - 1:01:08 (Houston, 2023)

Rory Linkletter CAN - 1:01:08 (Houston, 2022)

Nico Montanez USA - 1:01:13 (Hardeeville, S.C., 2021)

Belay Tilahun ETH - 1:01:22 (Dire Dawa, 2011)

Reed Fischer USA - 1:01:37 (Houston, 2022)

Kensuke Tsubara JPN - 1:01:51 (Ageo, 2022)

Yuto Akahoshi JPN - 1:02:00 (Ageo, 2022)

Ben True USA - 1:02:10 (NYC Half, 2022)

Andy Butchart GBR - 1:02:59 (Greenwich, 2022)

Connor Winter USA - 1:03:43 (Houston, 2023)

Giovanni Grano ITA - 1:04:06 (Verona, 2020)



Kvinner

Hellen Obiri (KEN) - Kisii, KEN - 1:04:22 (RAK, 2022)

Senbere Teferi (ETH) - Addis Ababa, ETH - 1:05:32 (Valencia, 2019)

Jessica Warner-Judd (GBR) - Loughborough, GBR - 1:07:19 (Houston, 2023)

Molly Huddle (USA) - Providence, R.I. - 1:07:41 (NYC Half, 2016)

Karoline Bjerkeli Grøvdal (NOR) - Oslo, NOR - 1:08:07 (NYC Half, 2022)

Dakotah Lindwurm (USA) - Burnsville, Minn. - 1:09:36 (Houston, 2022)

Natasha Wodak (CAN) - Vancouver, CAN - 1:09:41 (Houston, 2020)

Maggie Montoya (USA) - Boulder, Colo. - 1:10:06 (Houston, 2020)

Erika Kemp (USA) - Boston, Mass. - 1:10:14 (Houston, 2023)

Annie Frisbie (USA) - Hopkins, Minn. - 1:10:14 (NYC Half, 2022)

Desiree Linden (USA) - Charlevoix, Mich. - 1:10:34 (Naples, 2011)

Jeralyn Poe (USA) - Flagstaff, Ariz. - 1:10:39 (Mesa, 2023)

Lanni Marchant (CAN) - Denver, Colo. - 1:10:47 (Nashville, 2014)

Diane van Es (NED) - Rotterdam, NED - 1:10:50 (Breda, 2022)

Jane Bareikis (USA) - Crestwood, Ill. - 1:13:09 (San Jose, 2022)

Mia Behm (USA) - Pelham, N.Y. - 1:14:45 (Philadelphia, 2022)

Gabrielle Yatauro (USA) - New York, N.Y. - 1:15:59 (Brooklyn Half, 2022)

Lily Anderson (USA) - Brooklyn, N.Y. - 1:16:14 (Brooklyn Half, 2022)

Alyssa Salese (USA) - Huntington, N.Y. - 1:17:26 (Brooklyn Half, 2022)