Svein V. Nielsen: Egersund halvmaraton ble en fadese

I november kom det en nedtur under 3-sjøersløpet, da Svein var langt unna målet om sub 1:20. Etter noen svært lovende testløp i januar og februar følte han at pilene pekte i riktig retning igjen. Stor var derfor skuffelsen da heller ikke Egersund halvmaraton ga ny rekord. - Det ble dessverre en faux paux - en fadese. Sting er nøkkelordet, sier han til Kondis.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?

Få digital tilgang for kun 10 kroner. Bli medlem her! Allerede medlem? Logg inn her

Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2023 eller ut 2024. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.