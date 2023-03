Pressemelding - The Arctic Triple Lofoten Skimo 2023



Nord-Norge har hatt en lengre periode med fantastiske forhold i fjellet med pudderføre og mye godt vær. Løpsdagen til Lofoten Skimo var intet unntak. Det var det litt overskyet ved start på den lange distansen, men sola kom fram i løpet av en time og det ble nydelige forhold og veldig god stemning over fjellene. Hele 8 fjell fra Morfjord i nord til Svolvær i sør skulle forseres på den lange distansen, mens den kortere distansen bød på 2 fjell og drøyt 1000 høydemeter.



(Foto: Kristin Folsland Olsen)



Franskmannen Matheo Jacquemoud tok sin fjerde seier i Lofoten Skimo og satte løyperekord på 4 timer og 52 minutter. Løpsleder Kristian Nashoug sier han ikke hadde trodd at noen skulle kunne fullføre traseen under 5 timer, men Matheo viser at han er helt i toppen i skimosporten. Det viste han også for 2 uker siden da han kom på pallen i det legendariske randoløpet Pierra Menta i Frankrike. På andreplass kom norske Håvard Krey Hansen fra Senja og på tredje kom franskmannen Adrien Perret.

I dameklassen var det Renoton Laurie fra Frankrike som vant med tiden 5:56 foran tvillingene Lina og Sanna El Kott Helander.

På den korte distansen vant Kjell-Egil Krane Ingebrigtsen fra Svolvær foran Jan-Levi Brinchmann fra Svolvær og tyske Hendrik Eberhardt på tredjeplass. I dameklassen var det Izzy Edmundson fra Storbritannia som vant på tiden 2:56 foran Hilde Kaspersen fra Norge og Kajsa De Mello fra Sverige

Det ble også arrangert et barneløp på Svolvær Torg som pågikk imens de voksne utøverne kom i mål på lørdag formiddag. Nashoug sier at arrangementet gikk veldig bra og de allerede gleder seg til neste utgave av Lofoten Skimo i uke 11 i 2024.



Tre løp, tre sesonger



The Arctic Triple består totalt av tre ulike løp som går i uke 11, 22 og 33.

Uke 11: Lofoten Skimo

Uke 22: Lofoten Ultra-Trail

Uke 33: Lofoten Triathlon

Kjell-Egil Krane Ingebrigtsen, vinner av Lofoten Skimo 1000. (Foto: Kristin Folsland Olsen)



