Åslia-trioen (fra v.) Ragnhild Bolstad, Henning Aasen og Silje Marie Bolstad dro rett fra Birken til Seefeld forrige helg. Henning har sendt oss en rapport som skildrer opplevelsene og utfordringene for deltagerne i årets veteran-VM. (Foto: Privat)

- Forholdene har vært meget spesielle. Vi møtte en lokal skihelt som sa dette var en av de verste vintrene han kunne huske i forhold til snø. Det var kun i selve konkurranseløypa det var mulig å gå på ski. Alt utenom var gress og og vårlig. Det har vært krevende smøreforhold med både regn, sol og opp mot 20 varmegrader. Mange har vært nedpå "rattata" - også jeg. I løypa opplevde vi alt fra is, slush, vanndammer og gode forhold. Jeg var nesten sikker på at det ikke lot seg gjennomføre, men det har de klart.

Store gliforskjeller

- I dag var det så som så med snø, og det ser man jo under skiene etterpå. Det er utfordrende også fordi forholdene ga veldig store forskjeller på ski og hva som ble valgt av glider. Arrangøren kan jo ikke klandres for værforholdene. Da jeg ankom søndag badet endene inntil skisporene

- Seefeld er en veldig fin by, og selve skirennene har gått nærmest som planlagt. Som alltid treffer man masse hyggelige mennesker, og her får en venner verden rundt. Stemningen og opplevelsene av hvor glade mennesker kan være på pallen er er unik vil jeg si. Det er tydelig at det er noe mange lever og ånder for. Og jeg så en i 70+ klassen i dag som hadde en teknikk jeg bare kan drømme om....

- For egen del har jeg tatt det som en ferie, og sprunget litt i fjellene også -på onsdag i shorts og tynn trøye! Jeg staket Birken sist lørdag, og var litt nedi kjelleren, så jeg har hatt nok med å komme meg igjen. Mandag gikk faktisk bedre enn forventet, men fredag møtte jeg veggen, avslutter Henning.

De norske gullguttene på stafetten i M09: (fra v.): Erik Johansen, Tom Morten Kristiansen, Jarle Thonstad og Einar Vikingstad. (Foto fra Master Langrenn Norges facebookside)

13 gullmedaljer

Med et visst forbehold om tellefeil, sanket de vel 40 norske deltakerne i alderen 35 til 83 år med seg hele 41 medaljer. Av disse var 13 av edleste valør. Peder Einar Slind dominerte 65-årsklassen med gull på alle de tre individuell distansene. Oppdalingen tok to gul i fristil og en i klassisk teknikk. Kjell Johnsen var nesten like rå i 75-årsklassen og to med seg to gull og en sølv, alle i klassisk, hjem til Tromsø. Gerd Lysne Johansen fra Flå var aller best i 80-årsklassen på to distanser. Tom Morten Kristiansen fra Grorud, kjent fra "Norges sprekeste" på NRK, fikk også med seg to gull etter gull på stafetten i 70-årsklassen sammen med Jarle Thonstad, Erik Johansen og Einar Vikingstad før han avsluttet med å gå helt til topps på 20 km klassisk. I tillegg til de nevnte medaljegrossistene ble det gull også til Truls Valmestad fra Gjelleråsen, Richard Johan Kringhaug fra Valnesfjord, Ragnhild Bolstad fra Åslia og Merete Blakstad fra Bækkelaget. Sistnevnte gikk også å gå inn til 2. plass i sin klasse i Birkebeinerrennet sist lørdag.



Norges lag i klasse M05 som tok bronse i stafetten (fra v.) Merete Blakstad, Heidi Mustvedt-Plüss, Ase Marit Sjurso og Berit Høyvik. (Foto fra Master Langrenn Norges facebookside)

Tom Morten Kristiansen jubler sammen med en finne og en slovak på pallen etter å ha mottatt sin første individuelle gull i Masters World Cup. (Foto fra Master Langrenn Norges facebookside)

Kortdistanse Rang Name und Vorname Jg Team Zeit Abstand M08 7km CT 1. Slind Peder Einar 1955 Norway 18.52,9 ------ 7. Seim Lars O 1957 Norway 20.14,5 1.21,6 26. Roise Lars Petter 1955 Norway 27.08,4 8.15, M09 7km CT 2. Kristiansen Tom Morten 1950 Norway 21.22,0 0.22,3 4. Thonstad Jarle 1951 Norway 21.54,5 0.54,8 8. Knai Olaf 1949 Norway 23.01,5 2.01,8 M10 5km CT 1. Johnsen Kjell 1947 Norway 15.06,5 ------ M11 5km CT 2. Kringhaug Richard Johan 1942 Norway 15.57,9 0.29,6 6. Buttingsrud Lars 1942 Norway 17.32,5 2.04,2 W01 7km CT 2. Bolstad Silje 1988 Norway 24.20,2 2.16,5 W06 7km CT 2. Bolstad Ragnhild 1964 Norway 21.01,7 0.11,8 6 W07 7km CT 3. Teigen Jorunn 1961 Norway 25.00,0 0.50,1 W08 7km CT 10. Sand-Hanssen Wenche 1956 Norway 25.46,7 3.03,2 11. Galaan Bjørg 1957 Norway 25.48,6 3.05,1 18. Roise Marianne 1953 Norway 31.33,6 8.50,1 20. Kjemperud Aud 1953 Norway 35.48,6 13.05,1 W09 5km CT 3. Hyvik Berit 1948 Norway 20.37,6 2.32,8 5. Sjurso Ase Marit 1952 Norway 20.57,0 2.52,2 W10 5km CT 3. Sundt Tordis Braskerud 1947 Norway 23.00,9 5.33,7 W11 5km CT 1. Lysne Johansen Gerd 1940 Norway 24.12,1 ------ M05 7km FT 14. Fareth Kjetil 1972 Norway 18.53,3 1.53,3 M06 7km FT 1. Valmestad Truls 1966 Norway 17.44,7 ------ 8. Bjerkrheim Tore 1963 Norway 19.27,8 1.43,1 32. Skarpnord Jan Ola 1959 Norway 21.49,0 3.12,4 35. Loeksa Ernst 1958 Norway 22.21,9 3.45,3 44. Tajet Tore 1958 Norway 23.41,0 5.04,4 M08 7km FT 18. Harila John Petter 1956 Norway 22.48,8 2.30,3 24. Relling Geir Inge 1954 Norway 23.25,5 3.07,0 M09 7km FT 6. Vikingstad Einar 1951 Norway 22.30,6 0.41,6 34. Johansen Erik 1951 Norway 32.25,3 10.36,3 M10 5km FT 12. Groseth Hans 1946 Norway 18.52,1 3.47,7 M11 5km FT 6. Svendsen Haakon 1941 Norway 21.42,9 5.24,1 9. Vidnes Arne 1940 Norway 23.40,0 7.21,2 11. Larsen Svein 1940 Norway 27.46,7 11.27,9 W06 7km FT 3. Dahl Gunn Fallås 1963 Norway 24.08,7 1.50,2 5. Mohn Sidsel 1965 Norway 24.18,9 2.00,4 W10 5km FT 4. Mustvedt-Plüss Heidi 1947 Norway 25.55,7 5.06,5 W11 5km FT 2. Carlsen Eva 1940 Norway 26.51,4 1.36,1 Mellomdistanse: M05 20km CT 10. Aasen Henning 1972 Norway 1:03.40,7 7.08,0 M07 15km CT 15. Skarpnord Jan Ola 1959 Norway 53.40,8 7.20,3 M08 15km CT 8. Seim Lars O 1957 Norway 53.13,0 4.48,1 33. Roise Lars Petter 1955 Norway 1:09.02,2 20.37,3 M09 15km CT 2. Kristiansen Tom Morten 1950 Norway 53.12,1 0.17,6 7. Knai Olaf 1949 Norway 57.44,9 4.50,4 8. Thonstad Jarle 1951 Norway 58.03,7 5.09,2 M10 10km CT 1. Johnsen Kjell 1947 Norway 34.49,8 ------ 9 M11 10km CT 2. Kringhaug Richard Johan 1942 Norway 34.13,9 0.28,7 4. Buttingsrud Lars 1942 Norway 38.05,8 4.20,6 W01 15km CT 2. Bolstad Silje 1988 Norway 1:02.07,4 6.31,8 W06 15km CT 2. Bolstad Ragnhild 1964 Norway 53.42,4 0.15,8 4. Mohn Sidsel 1965 Norway 58.02,6 4.36,0 W07 15km CT 2. Teigen Jorunn 1961 Norway 1:04.06,1 0.03,9 W08 15km CT 8. Sand-Hanssen Wenche 1956 Norway 1:08.09,0 8.20,5 14. Roise Marianne 1953 Norway 1:24.28,2 24.39,7 W09 10km CT 4. Hyvik Berit 1948 Norway 45.06,7 8.49,7 5. Sjurso Ase Marit 1952 Norway 45.50,7 9.33,7 W09 10km CT 2. Blakstad Merete 1947 Norway 41.03,5 1.47,2 5. Mustvedt-Plüss Heidi 1947 Norway 45.37,6 6.21,3 6. Sundt Tordis Braskerud 1947 Norway 49.39,3 10.23,0 W10 10km CT 2. Blakstad Merete 1947 Norway 41.03,5 1.47,2 5. Mustvedt-Plüss Heidi 1947 Norway 45.37,6 6.21,3 6. Sundt Tordis Braskerud 1947 Norway 49.39,3 10.23,0 W11 10km CT 1. Lysne Johansen Gerd 1940 Norway 51.26,3 ------ M05 20km FT 11. Fareth Kjetil 1972 Norway 54.40,1 4.00,8 M06 20km FT 1. Valmestad Truls 1966 Norway 52.49,6 ------ 11. Bjerkrheim Tore 1963 Norway 58.40,4 5.50,8 37. Loeksa Ernst 1958 Norway 51.52,5 9.23,4 39. Tajet Tore 1958 Norway 53.09,6 10.40,5 M08 15km FT 1. Slind Peder Einar 1955 Norway 44.26,5 ------ 16. Harila John Petter 1956 Norway 49.31,5 5.05,0 21. Relling Geir Inge 1954 Norway 51.49,9 7.23,4 M09 15km FT 2. Vikingstad Einar 1951 Norway 50.06,6 1.47,3 15. Johansen Erik 1951 Norway 58.46,4 10.27,1 M11 10km FT 6. Svendsen Haakon 1941 Norway 44.49,1 13.51,6 W06 15km FT 5. Dahl Gunn Fallås 1963 Norway 56.54,4 6.27,4 W08 15km FT 4. Galaan Bjørg 1957 Norway 1:04.36,1 6.34,6 W11 10km FT 2. Carlsen Eva 1940 Norway 52.46,8 5.39,2 Langdistanse M05 30km CT 15. Aasen Henning 1972 Norway 1:16.03,8 11.48,6 M08 20km CT 9. Seim Lars O 1957 Norway 57.10,5 4.52,3 M09 20km CT 1. Kristiansen Tom Morten 1950 Norway 58.13,8 ------ 6. Thonstad Jarle 1951 Norway 1:01.25,7 3.11,9 9. Knai Olaf 1949 Norway 1:05.50,3 7.36,5 M10 10km CT 2. Johnsen Kjell 1947 Norway 26.52,9 0.24,2 M11 10km CT 1. Kringhaug Richard Johan 1942 Norway 28.03,4 ------ 4. Buttingsrud Lars 1942 Norway 32.31,6 4.28,2 9. Larsen Svein 1940 Norway 46.39,0 18.35,6 W01 20km CT 2. Bolstad Silje 1988 Norway 1:10.06,9 9.08,1 1 W06 20km CT 1. Bolstad Ragnhild 1964 Norway 1:01.16,8 ------ 3. Mohn Sidsel 1965 Norway 1:02.51,0 1.34,2 W07 15km CT 2. Teigen Jorunn 1961 Norway 41.51,1 1.33,9 W08 15km CT 8. Sand-Hanssen Wenche 1956 Norway 44.49,3 5.31,2 15. Roise Marianne 1953 Norway 53.15,4 13.57,3 F09 10km CT 2. Sjurso Ase Marit 1952 Norway 36.50,7 6.59,2 F10 10km CT 1. Blakstad Merete 1947 Norway 33.07,5 ------ 3. Sundt Tordis Braskerud 1947 Norway 43.15,0 10.07,5 M06 30km FT 1. Valmestad Truls 1966 Norway 1:01.21,0 ------ M07 20km FT 40. Loeksa Ernst 1958 Norway 58.15,2 10.31,0 45. Tajet Tore 1958 Norway 1:00.36,6 12.52,4 M08 20km FT 1. Slind Peder Einar 1955 Norway 50.40,4 ------ 17. Relling Geir Inge 1954 Norway 59.52,6 9.12,2 M09 20km FT 2. Vikingstad Einar 1951 Norway 56.56,2 0.48,9 7. Johansen Erik 1951 Norway 1:01.29,4 5.22,1 W06 20km FT 6. Dahl Gunn Fallås 1963 Norway 1:04.59,2 5.30,2 W08 15km FT 4. Galaan Bjørg 1957 Norway 42.45,5 4.41,7 W11 10km FT 3. Carlsen Eva 1940 Norway 43.42,9 4.13,8 Stafett: F03 (4x 5km) 3. Norway (Bolstad Ragnhild, Teigen Jorunn, Dahl Gunn Fallås, Mohn Sidsel) 11.24,6 14.18,6 11.50,0 12.09,0 49.42,2 2.18,1 F05 (4x 5km) 3. Norway (Sjurso Ase Marit, Hyvik Berit, Mustvedt-Plüss Heidi, Blakstad Merete) 18.23,7 19.35,1 19.41,7 16.31,6 1:14.12,1 10.06,2 M08 (4x 5km) 6. Norway (Seim Lars O, Knai Olaf, Relling Geir Inge, Harila John Petter) 11.26,0 13.03,4 11.50,9 11.56,1 48.16,4 4.29,9 M09 (4x 5km) 1. Norway (Kristiansen Tom Morten, Thonstad Jarle, Johansen Erik, Vikingstad Einar) 11.30,1 13.04,8 11.41,1 11.49,7 48.05,7 ------ M10 (4x 5km) 6. Norway (Johnsen Kjell, Kringhaug Richard Johan, Vidnes Arne, Groseth Hans) 13.11,7 15.08,0 22.53,7 15.18,9 1:06.32,3 12.31,6

