19 mann i gang med det første av to løpssegmenter på 4 km hver. (Foto: Rolf Bakken)

Tsjekkeren Marek Rauchfuss tråkket til på det siste sykkelsegmentet, og sikret seg ledelsen akkurat som på den første runden på hjul, men det holdt ikke mot nordmannens skøytestyrke. Italienske Franco Pesavento kom inn til med bronse, og Øyvind Bjerkseth ble nest beste norske på 5. plass.

Etter at juniorene og kvinnene hadde gjort unna sine konkurranser i et tidvis tett snøvær med vind fra morgenen av, var det var det bedre værforhold under mennenes konkurranse som i tur og orden bestod av 4 km løp, 6,2 km sykkel, 6 km ski, 4 km løp, 6,2 km sykkel og 6 km. Snøen hadde lagt seg i løypene, men arrangørene tok i bruk scooter for å skyve vekk løsnøen og gjøre traséen så fast som mulig. I følge atletene var sikten den største utfordingen, spesielt på skidelen.

Hans Christian Tungesvik er tilbake på tronen som verdensmester i vintertriatlon to år etter at han tok sin første tittel i Andorra. (Foto: Rolf Bakken)

Marek Rauchfuss var foran Franco Pesavento også i mål og sikret seg sølvet. (Foto: Rolf Bakken)

Resultater menn elite:

Pos First Name Last Name YOB Country Start Time 1 Hans Christian Tungesvik 1992 NOR 18 01:40:17 2 Marek Rauchfuss 1990 CZE 5 01:41:30 3 Franco Pesavento 1997 ITA 1 01:42:14 4 Alessandro Saravalle 1996 ITA 3 01:42:40 5 Oivind Bjerkseth 1988 NOR 16 01:43:47 6 Fredrik Schwencke 1992 NOR 12 01:44:00 7 Giuseppe Lamastra 1984 ITA 2 01:44:02 8 Viorel Palici 1989 ROU 4 01:44:07 9 Mattia Tanara 2000 ITA 25 01:47:45 10 Endre Wigaard 1996 NOR 19 01:47:47 11 Jonas Amundsen 1993 NOR 8 01:48:20 12 Sondre Midtsveen 1997 NOR 17 01:49:47 13 Casper Rønning 2004 NOR 26 01:51:34 14 Henrik Knutsen 1989 NOR 11 01:54:25 15 José Cabeça 1996 POR 10 01:57:32 16 Marin Gautier 1999 FRA 7 01:57:51 17 Albert Askengren 1995 SWE 9 02:00:54 18 Julien Wartel 1987 FRA 14 02:04:36 DNF Allan Daniel Corona Rodriguez 1990 MEX 15 DNF

Menn U23:

Pos First Name Last Name YOB Country Start Time 1 Mattia Tanara 2000 ITA 25 01:47:45 2 Casper Rønning 2004 NOR 26 01:51:34

Menn junior:

Seierspallen i juniorklassen (fra v.): Isac Luther, Riccardo Giuliano og Leon Dahlin. (Foto: Rolf Bakken)

Pos First Name Last Name YOB Country Start Time 1 Riccardo Giuliano 2006 ITA 52 00:58:02 2 Isac Luther 2006 NOR 55 00:58:58 3 Leon Dahlin 2006 SWE 53 01:02:47 4 Maarten Beute 2006 NED 54 01:03:05 DNF Edvard Fossum Olstad 2004 NOR 51 DNF

