Vetle Bergsvik Thorn på vei til seier i Quarteira lørdag. (Foto: Henriette Mero, trener i Norges Triatlonforbund)

Pressemelding fra Norges Triatlonforbund:

Thorn var med i ledelsen gjennom hele konkurransen. Etter at svømmingen på 1500 meter var unnagjort, kom han inn i skiftesonen topp 10 og ble sittende i en ledergruppe som jobbet hardt og godt sammen for å sikre at resten av feltet aldri skulle komme opp bakfra. Gruppen bak, som inkluderte Gustav Iden og Sebastian Wernersen fra Norge, tok heller aldri nevneverdig innpå. Den teknisk krevende sykkel-løypa på 40 km ble unnagjort på drøyt 56 minutter.

På løpingen var det OL-medaljør Brownlee som tok føringen. Thorn lå godt plassert i en gruppe på fire rett bak. Da Brownlee begynte å slukne et stykke før mål var det løpssterke Simon Westermann som tok over føringen. Thorn ventet tålmodig på hans rygg, og spurtet inn til seier.

Løpingen gjennomførte Thorn på 31.08. Fabian Meeusen, Sveits, kom hardt på slutten og fikk 2.-plass, mens Joao Pereira kapret tredjeplassen.

- Dette er det sterkeste jeg har sett av Vetle på denne distansen. Han løp med selvtillit og så ut til å vite og være bestemt på at dette skulle gå veien. Han har også et veldig godt kick, som gir han en god spurt, sa sportssjefen i Norges Triatlonforbund, Arild Tveiten, etter løpet.

Selv om Iden hadde raskest fart på syklingen, 20 sekunder raskere enn Thorn, var gruppen for langt bak før den 10 km lange løpingen til at han noen gang kunne være med å konkurrere om pallplassene. Han ble til slutt nummer 14. Wernersen kom på 32. plass.

Lotte Miller kom på 36. plass i kvinnenes konkurranse litt tidligere i dag. Dette er hennes første løp etter lengre tids skadeavbrekk.

Menn: Pos First Name Last Name YOB Country Time 1 Vetle Bergsvik Thorn 1999 NOR 01:46:36 2 Fabian Meeusen 1998 SUI 01:46:38 3 Joao Pereira 1987 POR 01:46:41 4 Yanis Seguin 2000 FRA 01:46:43 5 Simon Westermann 1998 SUI 01:46:44 6 Paul Georgenthum 2000 FRA 01:46:50 7 Jonathan Brownlee 1990 GBR 01:46:56 8 Miguel Tiago Silva 1998 POR 01:47:11 9 Jan Diener 2002 GER 01:47:15 10 Valentin Morlec 1999 FRA 01:47:22 14 Gustav Iden 1996 NOR 01:47:35 32 Sebastian Wernersen 2002 NOR 01:49:44 Kvinner: 1 Cassandre Beaugrand 1997 FRA 01:56:29 2 Audrey Merle 1995 FRA 01:57:18 3 Jeanne Lehair 1996 LUX 01:57:36 36 Lotte Miller 1996 NOR 02:09:00

