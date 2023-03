Kristin Vardebakken er her halvveis på sin 10 km og dermed i gang med en ny løpssesong. (Foto: Kristine Røsland)

Det ble en flott løpsdag med sol, lite vind og fine løpeforhold under den 3. utgaven av H3 Hamars vårløp.

Endret og bar løype

- Den vanlige vårløp-traséen over Domkirkeodden er fortsatt islagt og vi måtte legge om løypa, forteller Erlend Agøy Engum i Hamar IL. Omleggingen ga deltakerne en bar og rask løype på asfalt, men løypa var nok ca. 100 meter lenger pr. 5 km-runde. Det var 140 påmeldte på forhånd og 110 som stilte til start søndag formiddag.

- Det var kanskje noen som ikke kom på grunn av usikkerheten om løpsforholdene, antyder Engum, men vi vi fikk gode tilbakemeldinger på løypa, løypevakthold og "ledesyklisten" som viste vei i front. Vi ser selvsagt frem til at flere finner veien til vårløpet i 2024, avslutter han - og passer på å takke frivillige og sponsorer.

5 km

Med 15:08 på godt og vel 5 km stod Mikkel Blikstad Thomassen for dagens beste prestasjon. Tjalve-løperen var også best på samme tid og samme sted i fjor, men da på den doble distansen. Vilde Antonsen, som løper for SK Vidar, var også i en klasse for seg på 5 km som hun gjorde unna på kjente trakter på 18:20.

10 km

Det ble adskillig mer spennende på 10 km der det var 11 sekunder som skilte de tre beste herrene med Endre Hjelseth fra Ottestad IL som den triumferende på Skibladnerbrygga etter to runder på 36:33. Ole Petter Thorsrud, Norsk Tipping BIL og Simen Garborg Tronsaune, Orkla BIL fulgte like bak. Også vinnerens klubbkamerat Espen Nyland og Espen Rusten var med og kjempet om plassene på pallen.

Hamarløper Esther Innselset løp mila på 41.19 og vant med drøye minuttet til Oda Kristoffersen, FIK Orion.



Endre Hjelseth like før vending halvveis på sin 10 km med Esten Rusten i hælene. (Foto: Kristine Røsland)



Esther Innselset tydelig fornøyd med å være i gang på bar asfalt på hjemmebane. (Foto: Kristine Røsland)

