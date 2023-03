Kuldegrader og et lite snøfall natt til søndag viste at vinteren ikke var helt over enda. Men da startskuddet gikk for den 28. utgaven av Fredrikstadløpet, var veiene og gangstiene blitt bare og det var gode løpsforhold. Dette viste 441 deltakere å sette pris på.

Artikkelen fortsetter under annonsen