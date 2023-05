Cato Thunes: Oppkjøring til VM i Chicago Marathon - del 2

Allerede etter målgang i London Marathon, var jeg fast bestemt på å slå tilbake den litt bitre erkjennelse av at jeg til tross for god form, hadde kommet inn noen sekunder bak personlig rekord. Runner´s high er et velkjent fenomen blant løpere. Hadde det ikke vært for at min trener Sindre Buraas «dro i brekket», hadde jeg dundret av gårde og rett inn i en skade. Spørsmålet er hvordan treningshverdagen på veien mot VM i Chicago skal «rulles» ut?

Artikkelen fortsetter under annonsen







Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?

Få digital tilgang for kun 10 kroner. Bli medlem her! Allerede medlem? Logg inn her

Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2023 eller ut 2024. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.