Det var god sommertemperatur men litt vind da den 13. utgaven av Fornebuløpet ble avviklet onsdag kveld. (Foto: Samuel Hafsahl)

30% økning

Årets utgave av OBOS Fornebuløpet hadde 2865 påmeldte, barneløp, skoleløp og spaserklasse inkludert. Av disse var det 2230 som fullførte en av de tre distansene på tid. Vel halvhalvparten, 1309 løpere, gjennomførte 10 km mens 278 kom i mål på på 3 km og 643 på 5 km. 104 løpere fullførte Fornebutrippelen, en real pyramide-langintervall med 3, 5 og 10 km i stigende rekkefølge.

Fornebuløpet ble arr. første gang i 2010, og oversikten viser deltakere på 3 km, 5 km og 10 km (Barneløp og spaserklasse er ikke tatt med)

År Deltakere 2016 2010 2017 2612 2018 2805 2019 3382 2020 Avlyst 2021 1108 2022 1713 2023 2230

Som tabellen viser er onsdagsløpet på Fornebulandet på god vei oppover igjen med en dobling ift. 2021 da det måtte utsettes til høsten pga. pandemien, og akkurat 30% økning fra i fjor da løpet var tilbake på sin faste dato i slutten av mai.

3 km

- Jeg måtte løpe alene, men greide å holde unna på slutten, oppsummerte Eirik Alvik fra Tyrving IL etter å ha vunnet kveldens første distanse på 9:12, åtte sekunder foran lagkamerat Karl Fremstad. Deretter fulgte trippeldeltagere på rekke og rad med Andreas Torsvik noen viktige sekunder foran utfordrerne med Dag Skretteberg i spissen.

Mille Thunem, Brækhus Bil følte seg litt forkjølet rett etter det første av kveldens tre løp, men ikke mer plaget enn at hun med 10:38 var ganske så suveren på 3 km selv om to lengre distanser ventet.

Starten har gått på 3 km med dagens vinner, Eirik Alvik (2), i spissen. (Foto: Samuel Hafsahl)

Topp 10 Menn 1 Eirik Alvik Tyrving IL Menn 16 år og eldre 09:12 +0:00 2 Karl Fremstad Tyrving IL Menn 16 år og eldre 09:20 +0:08 3 Andreas Torsvik Bjarg IL Fornebutrippelen 09:39 +0:27 4 Dag Skretteberg Team Skretteberg Fornebutrippelen 09:48 +0:36 4 Håvard Berge Oslo Fornebutrippelen 09:48 +0:36 6 Even Dalen Oslo Fornebutrippelen 09:50 +0:38 7 Simon Vogel Norwegian BIL Fornebutrippelen 09:51 +0:39 8 Espen Berg Multiconsult BIL Fornebutrippelen 09:53 +0:41 9 Kjetil Sandem Norconsult BIL Fornebutrippelen 09:55 +0:43 10 Vetle Huglen Oslo Menn 16 år og eldre 09:58 +0:46 Topp 10 kvinner 1 Mille Thunem Brækhus BIL Fornebutrippelen 10:39 +0:00 2 Elisabeth Borgersen Torpo IL Fornebutrippelen 11:47 +1:08 2 Line Valåmo Ski IL Friidrett Fornebutrippelen 11:47 +1:08 4 Anette Isabelle Jensen Bamford1869 Fornebutrippelen 11:51 +1:12 5 Anette Leistad Bratsberg IL Fornebutrippelen 11:57 +1:18 6 Maria Ringstad Dimna IL Fornebutrippelen 12:33 +1:54 7 Erika Engen Eliassen Lyn Ski Jenter 12 år 12:47 +2:08 8 Ina Sofie Thingvold Gui Sportsklubb Fornebutrippelen 12:59 +2:20 9 Line Molberg Nærsnes Løpeklubb Fornebutrippelen 13:17 +2:38 10 Jeanette Finstad Ski IL Friidrett Fornebutrippelen 13:23 +2:44 ALLE RESULTATER

5 km

- Ja, jeg følte jeg hadde kontroll etter vi var tre som jobbet bra sammen i 3,5 km, svarte en fornøyd vinner Jostein Rogstad på om han hadde full kontroll. Den ydmyke vinneren la ikke skjul på at han hadde fordelen av at de to treningskompisene er småbarnsfedre med lite nattesøvn...

- Det ble ikke noe problemer med varme eller vind som fryktet, la han til etter etter å ha tatt hjem seieren på 5 km på 15:23 med ni sekunder til treningskompis Haakon Engelsen Berg og tjue til Eivind Klokkehaug, alle fra SK Vidar.

Intervju med de tre beste:







Jostein Rogstad med kontroll på seieren. (Foto: Samuel Hafsahl)

Topp 10 menn 1 Jostein Rogstad Sportsklubben Vidar Menn 23-39 år 15:19 +0:00 2 Haakon Engelsen Berg Bøler IF/SK Vidar Menn 23-39 år 15:31 +0:12 3 Eivind Klokkehaug Sportsklubben Vidar Menn 23-39 år 15:43 +0:24 4 Njål Torillson Tyssing Velledalen IL Menn 40-44 år 16:06 +0:47 5 Jørgen Vevang Sportsklubben Vida Menn 23-39 år 16:09 +0:50 6 Jan Marcus Nielsen Solheim Oslo Menn 23-39 år 16:18 +0:59 6 Martin Holtet Kongsvinger IL Friidrett Menn 16-17 år 16:18 +0:59 8 Ragnar Nersten Deloitte BIL Menn 23-39 år 16:19 +1:00 9 Christoffer Hagen Sportsklubben Vidar Menn 23-39 år 16:20 +1:01 10 Eirik Offenberg Sandefjord Menn 23-39 år 16:21 +1:02 10 Halvor Myhrvold Sportsklubben Vidar Menn 23-39 år 16:21 +1:02 10 Tobias Nymo Melseth Oslo Menn 23-39 år 16:21 +1:02

- Det gikk overraskende greit. Det ble litt tungt på slutten, men jeg greide å holde den farten jeg hadde tenkt eller litt raskere egentlig, la Runa Skrove Falch til etter å ha vunnet 5 km på 16:38 drøye halvminuttet foran lagvenninna i SK Vidar, Astrid Brathaug Sørset. Toeren var på sin side langt mer fornøyd enn i helgas NM på halvmaraton der Runa tok gullet og Astrid var 10 minutter bak på 7. plass.

Intervju med de to beste:





Runa Skrove Falch inn til ny seier og løyperekord tre dager etter NM-gullet i Skien. (Foto: Kjell Vigestad)

Topp 10 kvinner: 1 Runa Skrove Falch Sportsklubben Vidar Kvinner 23-39 år 16:38 +0:00 2 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL Kvinner 23-39 år 17:10 +0:32 3 Madelène Wanvik Holum Sportsklubben Vidar Kvinner 23-39 år 17:30 +0:52 4 Anette Killerud Ødegård Sportsklubben Vidar Kvinner 23-39 år 17:48 +1:10 5 Elin Hanevik Gular, IL / Gular IL Kvinner 23-39 år 17:57 +1:19 6 Aurora Kanutte Brandt Sande Koll, IL / Koll Jenter 14-15 år 18:24 +1:46 7 Julie Sand-Hanssen Eiker-Kvikk, IF Kvinner 16-17 år 18:56 +2:18 8 Hege Njå Bjørkmann Sportsklubben Vidar Kvinner 45-49 år 18:59 +2:21 9 Norah Sand-Hanssen Eiker-Kvikk, IF Kvinner 16-17 år 19:08 +2:30 10 Oda Skari Nittedal IL Kvinner 16-17 år 19:11 +2:33

10 km

Joar Thele, Bull Aktiv åpnet i kjent stil og ledet fra start til mål på 31:37. Ledelsen til John Christian Deighan, Frogner Runners økte til halvminuttet i mål og 1.10 til Sigurd Lund Røer, Hoka på plassene bak.

- Beina funka og det ble å bite tenna sammen og stå i det etter en hardere åpning enn jeg hadde trodd, innrømmet en snakkesalig vinneren.

- Jeg hadde en bra dag, konkluderte han.

Intervju med de to beste:







Joar Thele gjorde som vanlig - åpnet hardt - og økte underveis! (Foto: Kjell Vigestad)

Topp 10 menn 1 Joar Andreas Thele Bull Aktiv Menn 23-39 år 31:37 +0:00 2 John Christian Deighan Frogner Runners Menn 23-39 år 32:07 +0:30 3 Sigurd Lund Røer Hoka Menn 23-39 år 32:47 +1:10 4 Filip Skari Nittedal IL Menn 18-19 år 33:04 +1:27 5 Martin Galleberg Salomon Menn 23-39 år 33:05 +1:28 6 Henrik Nilsson Sportsklubben Vidar Menn 23-39 år 33:06 +1:29 7 Sindre Rønning Oslo Menn 23-39 år 33:11 +1:34 8 Espen PERSEN Oslo Menn 23-39 år 33:15 +1:38 9 Andreas Schwencke Kamp/Vestheim IF Menn 23-39 år 33:25 +1:48 10 Hans Chr. Aarnes Nittedal IL Menn 23-39 år 33:32 +1:55

Heidi Weng, IL i BUL ledet i likhet med Joar Thele fra start i mål og løp inn på 34:55 med Cecilie Høgset, Røa AIL som en klar toer slått med 1.38 min.

- Det var ikke så ille som jeg hadde trodd, fortalte hun rett etter å ha krysset målstreken.

- Jeg blir litt ivrig med mange av gutta foran meg i starten. Heldigvis nådde jeg igjen så jeg slapp å dra i vinden.

- Egentlig er ikke formen så god, så sånn sett er jeg ganske fornøyd i dag. Jeg har har nesten ikke vært på ski setter sesongen. Det er løping som fungerer best, så da gjør jeg det, fortalte en alltid åpenhjertig Heidi Weng.

Intervju med de to beste:







Heidi Weng så litt mørkt på det underveis men ville ikke klage etter løpet. (Foto: Samuel Hafsahl)

Topp 10 kvinner 1 Heidi WENG Idrottslaget i BUL Kvinner 23-39 år 34:55 +0:00 2 Cecilie Høgset Røa Allianseidrettslag Kvinner 23-39 år 36:33 +1:38 3 Linn Stockinger GSK Kvinner 40-44 år 36:56 +2:01 4 Josefine Brekke twr lundmarks Kvinner 23-39 år 36:57 +2:02 5 Kara Meunier Sportsklubben Vidar / SK Vidar Kvinner 23-39 år 37:50 +2:55 6 Karoline Nikolaisen Drammen Kvinner 23-39 år 38:01 +3:06 7 Mille Thunem Brækhus Bil Fornebutrippelen 38:51 +3:56 8 Hilde Landheim Ren-Eng FIK Kvinner 23-39 år 39:08 +4:13 9 Ella Gjoemle BERG Try, Idrettslaget Kvinner 40-44 år 39:55 +5:00 10 Kirsten Sandven Koll, IL Kvinner 45-49 år 40:10 +5:15

Fornebutrippelen

Andreas Torsvik fra Bjarg IL fikk knallhard kamp på alle tre distansene av Dag Skretteberg i Fornebutrippelen. Med serien 9:39, 16:29 og 34:33 var Bjarg-løperen først i mål på alle tre distansene, men det var bare tolv sekunder som skilte de to etter 18 km som vinneren brukte til sammen 1:00:41 på.

Mille Thunem, Brækhus BIL hadde serien 10:38, 19:13, 38:51 og 1:08:42 i totaltid og var med det klart best på alle tre distansene av de 34 kvinnene som fullførte den tøffe langintervalløkta på Fornebu tirsdag.

Topp tre i trippelen for menn (fra venstre): Dag Skretteberg, Andreas Torsvik og Håvard Berge. (Foto: Kjell Vigestad)

De to beste i kvinnetrippelen, Mille Thunem (til venstre) og Line Vålåmo. (Foto: Kjell Vigestad)

Topp 10 Fornebutrippelen menn Plass Navn Klubb 3 km 5 km 10 km Total 1 Andreas Torsvik Bjarg IL 09:39 16:29 34:33 01:00:41 2 Dag Skretteberg Team Skretteberg 09:48 16:31 34:34 01:00:53 3 Håvard Berge 09:48 16:46 35:21 01:01:55 4 Even Dalen 09:50 16:55 35:34 01:02:19 5 Kjetil Sandem Norconsult BIL 09:54 17:13 35:15 01:02:22 6 Simon Vogel Norwegian BIL 09:51 17:10 36:27 01:03:28 7 Espen Berg Multiconsult BIL Oslo 09:52 18:21 37:23 01:05:36 8 Morten Grønneberg 10:37 18:20 38:45 01:07:42 9 Thomas Helland Tyrving IL 11:18 19:18 37:39 01:08:15 10 Vegard Saga Ski IL Friidrett 11:36 19:14 37:40 01:08:30 Topp 10 Fornebutrippelen kvinner 1 Mille Thunem Brækhus BIL 10:38 19:13 38:51 01:08:42 2 Line Valåmo Ski IL Friidrett 11:47 19:59 40:46 01:12:32 3 Elisabeth Borgersen Torpo IL 11:47 20:43 42:52 01:15:22 4 Anette Leistad Bratsberg IL 11:57 20:34 42:55 01:15:26 5 Anette Isabelle Jensen Bamford1869 11:50 21:09 43:38 01:16:37 6 Maria Ringstad Dimna IL 12:30 22:02 47:11 01:21:43 7 Ina Sofie Thingvold Gui Sportsklubb 12:57 23:08 45:59 01:22:04 8 Jeanette Finstad Ski IL Friidrett 13:22 23:07 47:31 01:24:00 9 Ingunn Monsen Sportsklubben Vidar 14:30 24:24 48:59 01:27:53 10 Veronica Juliussen Norwegian BIL 15:25 24:51 47:40 01:27:56

