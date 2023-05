262 løpere sto på startstreken under fellesstarten i Hovemoenløpet onsdag kveld 24. mai på grassletta ved fuglekikkertårnet ved Lågendeltaet. Løpet, som er det fjerde løpet i årets Sørdalskarusell, er 5,2 km langt og gikk på fine grus- og skogstier rundt i Hovemoen. 140 deltakere fullførte løpet virtuelt tidligere i uka.

Habil (Hovedarsenalet i Hovemoen) var løpets arrangør i samarbeid med Litrim, og Trofé var løpets sponsor.

Det neste løpet i Sørdalskarusellen er det 5,7 km lange SpareBank1 Kanthaugløpet, med fellesstart onsdag 31. mai kl. 1900 fra Birkebeineren skistadion.

Elmer Mulleri Skalle, LIF, var suverent raskest i det 5,2 km lange Hovemoenløpet på Lillehammer med tiden 16:53,9 . Skalle skaffet seg fort en bra luke til de andre løperne i fellesstarten, og i mål var han hele 46 sekunder foran nest raskeste løper.

Den kjente britiske langrennsløperen, James Clugnet, som representerer Røa IL/Team Aker Dæhli, debuterte i Sørdalskarusellen med å vinne klasse M 20-29 år, bare slått av den rendyrkede friidrettsutøveren Elmer Mulleri Skalle i klasse

Raske karer ut fra start som holdt stort tempo gjennom hele løpet. Gruppen ledes av Torgeir Haukåen (826) fra Sør-Vekkom lauparlag, som ble nr. 2 i M 20 – 29 år. Kjartan Helland (934) fra Moi Il vant sin klasse M 30-39 år, og Christoffer Rüger (835) fra NTG/Lillehammer vant klasse M 16 – 19 år og ble tredje raskest løper i mål. Bak ser vi Lars Berger ( 874) fra Dombås som også vant sin klasse M 40-49 år.

Lang, lang rekke med spreke løpere opp den første bakken i løpet med Lysgårdsbakkene i bakgrunnen. Foran Mads Buhaug (836) fra Øyer-Tretten IF, Sander Stenseth (893) fra Fåbeerg, Gunnar Kaus (964) fra Sør-Vekkom lauparlag, Kjell Husom (207) også fra Sør-Vekkom lauparlag, Kjell Øygatd (949) og Vegard Andersen (13) fra Alta.

Kristin Haug (829) fra Lillehammer IF ble en suveren vinner av klasse K 12 – 15 år med tiden 21:49,5, her i et spurtoppgjør mot mål sammen med Ingeborg Rasager (877) fra Granli Il som ble nr. 2 i klassen K 16 – 19 år og vinner av klasse K 40 – 49 år, Merethe Braaten Sinnes (124) fra Lillehammer Skiklub.

Ingrid Klokk Sandberg (915) fra Advokatfirmaet Thallaug ble vinner av K 30 – 39 år. Her leder hun en gruppe løpere i en av motbakkene i løpet foran Selmer Lande (918) fra Vaaler IF i klasse M 20 – 29 år, Bernhard Sætherengen (130) fra Harestua IL i M 50 – 59 år og Geir Haugen (6) fra Lillehammer IF i M 60 – 69 år.

Vel 5 km er unnagjort, og løperne har mål i sikte ved elvebredden av Gudbrandsdalslågen. Her er Bjørnar Myrseth Nilsen (898) fra AF-gruppen Norge AS i klasse M 30-39 år foran Aleksander Silper (900) fra Lillehammer Skiklub, Even Krogsveen (23) fra Genus BIL og Mathias Fakstad (902) fra Lillehammer Skiklub som ble vinner av klasse M 12- 15 år.

Det var stor innsats og fine plasseringer ble det for disse deltakerne i Hovemoenløpet. Foran Stine Lyse Klevengen (889) fra Hadeland Trekkhundklubb i klasse Aktive K 20 – 35 år, Birte Træthaug (967) fra Søre Ål IL i K 40 – 49 år, Gunnar Kleven (51) fra Eidsiva BIL ii M 50 – 59 år og sjefen ved Gausdal Landhandleri Audun Løhre (880) i M 50-59 år.

Resultatet ikke spiller så stor rolle for alle deltakerne i Sørdalskarusellen, men det er ekstra gøy når de klarer å slå sine egne mål for løpet. Det ble en fin kveld ved Lågen med blomstrende hegg i bakgrunnen for Ragnhild Ouren (972) og sønnen Arve Nygaard Ouren (973) i klasse m 0 – 11 år. Bak ser vi Jens Martin Vesterås (812) i M 60 – 69 år