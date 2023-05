Tidligere deltagere trenger nok ingen ekstra motivasjon for å mosjonere langs Hamars herligheter, og trolig er de aller fleste av de 300 påmeldte godt kjent med Hamarløpet fra tidligere deltagelser. For de som fortsatt sitter på gjerdet bør dette kinderegget vurderes som lørdagsgodteriet pinseaften:

Kinderegget

1. Støtt opp et ideelt, ikke-kommersielt tiltak hvor overskuddet hvert år går til et godt formål i nærmiljøet. I 2023 kan du som deltager bidra til et overskudd som gis til Prestrudsenteret og Kløverengas venner. Fjorårets overskudd etter at 300 stilte opp på Hamarløpet ga et overskudd på 30 000 kr som gikk til BUA Hamar som sørger for gratis utlån av utstyr til sport og friluftsliv.

2. Delta i kampen om premiene fra Sport1 Superstore til de beste i kvinne eller herreklasse, eller ved at "lykken står den spreke bi" - nemlig deg - når det kommer til uttrekkspremeiene, bl.a. fire par Hoka løpesko.

3. Dyrk aktivitetesgleden ved å gjøre noe for folkehelsa i idylliske omgivelser langs Hamars herligheter i et strålende pinsevær.

(Yr.no melder to dager før løpsdagen om at det vil være lettskyet, 19 grader og svak vind fra sør på Hamar lørdag kl 13.)

HUSK! UANSETT HVOR SAKTE DU LØPER SÅ KNUSER DU ALLE SOM LIGGER PÅ SOFAEN!

Du trenger ikke være Supemann - eller Spiderman - for å delta i Hamarløpet - men førstnevnte deltok i folkelig tempo i fjor. (Foto: Rolf Bakken)

Lokale favoritter

Fjorårets løp ble vunnet av Magnus Torp Antonsen og Silje Eklund på henholdsvis 33.40 og 36.41. Magnus er igjen på plass og er nok innstilt i å forsvare seieren, men elverumsingen vil få hard kamp av Ola Korbøl som nok ikke stiller opp på hjemmebane bare for å dele ut Hoka-sko. Med muligheter for å melde seg på helt til klokkespillet ved Skibladnerbrygga slår 13, kommer det nok noen sene påmeldinger som vil melde seg på i kampen om de beste plassene. (NB Eget barneløp kl 12:00 påmelding ved start hvor det er startnummer og premier til alle. To alternative runder på hhv ca 400 meter og ca. 1 kilometer.)

Magnus Torp Antonsen hadde full kontroll på seieren i medvinden hjem igjen i fjor. Blir det tøffere kamp i år Magnus? (Foto: Tonje Andersen)

Hjemmefavoritt

Foreløpig er ikke fjorårsvinner Silje Eklund på startlista, men det blir uansett spennende å se om 15-åringen (fyller 16 senere i år) Andrea Brække kan steget opp fra fjorårets 2. plass til toppen av pallen. Slik startlista ser ut på forhånd, kommer Hamarjenta trolig til å få hardest kamp av Vilde Antonsen og Ida Gjermundshaug Pedersen.

De tre beste i dameklassen i 2022 presenteres av Hamarløpets far, Espen Almlid (fra venstre): Vinner Silje Eklund, toer Andrea Brække og treer Marit Haslie. (Foto: Rolf Bakken)

Hamarløpet hjemmeside

Hamarløpet på Facebook

Samleside for Hamarløpet

PÅMELDING OG DELTAKERLISTE