Pressemelding fra Norges Triatlonforbund



- Jeg har fått noen dager her nede i Cagliari til å forberede meg. Jeg håper å kunne bygge videre på et godt resultat fra Yokohama for 2 uker siden. Kanskje ikke helt min type løype, varmen kommer nok til å spille inn på lørdag, men jeg er forberedt på å fighte bra, sier Thorn om sine forventninger til morgendagen. Han ble nummer 12 i forrige runde i Yokohama, mens Blummenfelt ble nummer 8. Iden har ikke lyktes i serien i år, men vil håpe å gjøre et løft på sin ranking for OL-kvalifisering i morgen.

I Cagliari skal de gjennomføre en litt kort normaldistanse; 1,5 km svøm, 38 km sykkel og 10 km løp. Hvis ikke store bølger strekker feltet ut usedvanlig, er det store sjanser for at denne WTCS-runden blir avgjort på løp. Sykle- og løpetrase i sentrum av Cagliari er helt flat, så trolig samler store deler av feltet seg på syklingen.

- Dette blir første olympiske distanse for meg på en god stund, men formen er bra og jeg gleder meg veldig til å konkurrere igjen. Med en flat sykling tror jeg svømmingen kan bli avgjørende, så det er bare å gi full gass fra start og se hva det holder til, forteller Løvseth.

Samtidig med VM-runden er det sprint europacup i Olsztyn, Polen. Her vil Norges første VM-rundevinner, Casper Stornes delta. Det vil også OL-deltager Lotte Miller. Begge er på vei tilbake etter alvorlige skadeproblemer i fjor. Her starter også unge, lovende Sebastian Wernersen (21 år) og Felix Almløf (17 år).



Casper Stornes, Felix Almløf og Sebastian Wernersen gjør seg kjent med svømmeløypa i Olsztyn i Polen. Foto: Joakim Almløf/Norges Triatlonforbund