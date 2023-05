Mesterskapet ble arrangert senest på 1960-tallet og har siden det tiåret ligget hvilende. Nå er det på høy tid å skape liv og prestisje i den Nordiske kampen igjen.

Norge stiller med en stor tropp i København. Troppen inneholder både etablerte utøvere, og de som er ute på et av sine første oppdrag utenlands i landslagstøy. Denne konkurransen er et fint sted for utøverne å samle verdifulle rankingpoeng og det kommer til å bli prestert på et høyt nivå med flere tøffe strider mot de andre nasjonene. For de yngre i troppen er det også en gylden mulighet å samle god erfaring på å konkurrere mot internasjonale konkurrenter.

Nordisk mesterskap er en individuell konkurranse som skiller seg fra lagkonkurransen, Nordenkampen. Den som vinner i helga kan titulere seg som Nordisk mester.

Mesterskapet streames på friidrettskanalen.no begge dager. Lørdag starter sendingen kl12.50 og starten for søndagen er klokka 10.50.

