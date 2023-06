Intet mindre enn 185 startende er nesten rekord og svært gledelig.



Fartsholderne. Her representert fra venstre med Bjørnar Søraas, Ina Høiland, Espen Sagen og Kari Jakola. (Foto: Tromsø Løpeklubb)



Seier til Sebastian Conrad Håkansson

I herreklassen ble det hard kniving mellom Harstad-baserte Sebastian Conrad Håkonson fra Svorkmo NOI og Stian Eilertsen fra IK Hind. Det var til slutt Håkansson som hadde mest krefter igjen da mål nærmet seg, og han knep førsteplassen 16 sekunder foran Eilertsen. Førstnevnte vant på tiden 32.29, mens Eilertsen løp i mål på 32.45. På tredjeplass fulgte Markus Løkke Granaas fra Nordkapp Løpeklubb. Han løp på 32.52.



De tre beste herrene. (Foto: Tromsø Løpeklubb)



10 beste menn

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 178 Sebastian Conrad Håkansson Svorkmo N.O.I. M30-34 32:29 0:00 2 164 Stian Eilertsen IK Hind M35-39 32:45 0:16 3 73 Markus Løkke Granaas Nordkapp Løpeklubb M25-29 32:52 0:23 4 233 Constantin Rust Sykkylven M25-29 33:24 0:55 5 167 Vetle Arder Skildheim Tromsø Skiklubb Langrenn M20-24 33:25 0:56 6 201 Magnus Wassbakk Tromsø Skiskytterlag M16-17 33:46 1:17 7 46 Vidar jr Bjørnås Målselv Idrettslag M16-17 33:50 1:21 8 241 Martin ANDERSEN Kvaløya M35-39 33:54 1:25 9 54 Sebastian Høydal Tromsdalen M20-24 34:42 2:13 10 184 Morten Harjo PETTERSEN Barlindhaug Eiendom M35-39 34:47 2:18

Tone Lise Pedersen best av damene

I kvinneklassen ble det en litt klarere seier da Tone Lise Pedersen fra BUL Tromsø Friidrett løp i mål på 38.02. Antigone Abazi Nyborg fra Tromsø Løpeklubb ble nummer to med 39.46, mens Milla Sofia Christiansen fra Tromsø tok tredjeplassen på 39.56.



De tre beste damene. (Foto: Tromsø Løpeklubb)



10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 199 Tone Lise Pedersen BUL-Tromsø,Friidrett K20-24 38:02 0:00 2 3 Antigone Abazi Nyborg Tromsø Løpeklubb K45-49 39:46 1:44 3 11 Milla Sofia Christiansen Tromsø K30-34 39:56 1:54 4 10 Anna Jakobsen Tromsø Løpeklubb K20-24 41:02 3:00 5 28 Linda Røberg Tromsø Løpeklubb K40-44 42:12 4:10 6 229 Linda Nordvåg Ulfstind Runners K40-44 42:40 4:38 7 17 Martine Skildheim Kvaløyslettaskilag K14-15 43:24 5:22 8 5 Vilde Flermoen Paulsen Tromsø K25-29 46:32 8:30 9 187 Randi Saue Finnes Trømsø K40-44 46:49 8:47 10 230 Åshild Thinn Tromsø K35-39 47:21 9:19



I mål ventet de legendariske grillede Eidepølsene, kaffe, saft, brus og trekkepremier til over titusen kroner. Et populært tilbud er våre fartsholdere på 40,45,50,55 og 60 minutter. Her representert fra venstre med Bjørnar Søraas, Ina Høiland, Espen Sagen og Kari Jakola.





