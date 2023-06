BILDEGALLERI (K+) FRA TERNINGRITTET KOMMER I LØPET AV MANDAG!

Solo på siste: Jonas Amundsen alene i tet på den 4. og siste runden. (Foto: Rolf Bakken)

Terningenrittet med start og mål utenfor Terningen Arena i Elverum er viden kjent for sin spennende løypetrasé, og med et knirkefritt arrangement og et strålende vær ble det god stemning søndag langs løypa som snirkler seg på begge sider av Terningåa. Med god fart på flytstier, mange svingene og små knekker er Terningenrittet et terrengritt i rette forstand. Traséen er også krydret med flere klopper på hver runde, og det knusktørre været den siste tiden gjorde stiene til en sandkasse på sine steder.

Ny rittdag

Rittet har Kr. himmelfartsdag som fast rittdag, men med i årets kalender falt den på 18. mai, og med en langhelg for mange valgte CK Elverum å fravike fra normalen og delte helga med Finnskogkureren som gikk på Lunderseter lørdag med mange av de samme rytterne i eliteklassen.

Trengsel: Rytterne møttes mange steder og det ble trangt om plassen ved passeringer. Her er det Cathrine Andersen som må vike. (Foto: Rolf Bakken)

Støtet ut på siste runde

Jonas Amundsen fra Nes SK har også konkurrert på landevei i vår, og valgte å stå over lørdags terrengritt lenger sør i fylket. Det var kanskje avgjørende på den siste av de fire rundene hvor Nes-rytteren fikk en luke til de øvrige i tetkvartetten.

- Jeg følte meg ikke trygg på seieren før på asfaltstrekket mot mål, for jeg hørte jo forfølgerne hele veien, fortalte nesningen før han entret pallen ved Elverums storstue.

Martin Røste Omdahl fra Raufoss & Gjøvik SK, som kom fra seier i Finnskogkureren lørdag, var halvminuttet bak Amundsen søndag. Deretter fulgte Tim Edvard Hyld Pettersen fra Asker CK og Markus Rise fra Oppdal SK med 13 sekunders mellomrom. Deretter viste Steffan Hartz Repshus, CK Elverum at spurtegenskapene er beholdt i sitt 57. år og tok 5. plassen foran nesen på både Odd Erlend Hansen Berg, Raufoss & Gjøvik SK og Fredrik Nordlien, Nes Sp.Kl.

Seks kvinner

Ingen kvinner stilte i eliten i år, men i turrittet over tre runder var Tone Kristin Larsen fra SK Rye et hakk foran de fem andre kvinnene med Cathrine Andersen fra Odal SK og Siw Storsveen fra arrangørklubben CK Elverum som de to klart nærmest.

Klar ener: Tone Kristin Larsen på de siste meterne på asfalten. (Foto: Rolf Bakken)

I turklassen for menn som i likhet med kvinnene kjørte tre runder på til sammen 30 km, ble det en triller mellom arrangørklubbens egne med Kenneth Lømo et lite strå hvassere enn Knut Erik Håberget. Dagfinn Bang-Johansen fra IF Frøy knep 3. plassen foran nok en hjemmerytter, Frode Røsand.

Økning i turklassene

Rittet hadde 80 startende , og av disse var det 75 fullførte sin respektive distanse. Deltakelsen i turklassen økte fra 34 til 52 startende, mens deltakelsen i ungdomsklasssene var meget tynn i år, trolig pga. konfirmasjonshelg i Elverum.

Resultater Terningenrittet 04.06.2023: Menn SR Elite 39 km Plass St.nr. Fornavn Etternavn Klub Klasse Tid Etter 1 106 Jonas AMUNDSEN Nes SK MElite 1:30:35.00 0:00.00 2 114 Martin Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK MElite 1:31:06.40 0:31.40 3 112 Tim Edvard M Hyld Pettersen Asker CK MElite 1:31:50.20 1:15.20 4 110 Markus Rise Oppdal SK MElite 1:32:03.90 1:28.90 5 101 Steffan Hartz Repshus CK Elverum MElite 1:34:25.00 3:50.00 6 103 Odd Erlend Hansen Berg Raufoss & Gjøvik SK MElite 1:34:25.10 3:50.10 7 105 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl. Sykkel MElite 1:34:25.30 3:50.30 8 115 Øyvind Klemetsen Bøthun Nordlysbyen Sykkel MElite 1:37:48.40 7:13.40 9 113 Christian Sørlie Solør CK MElite 1:39:39.20 9:04.20 10 111 David Riiber Eiker CK MElite 1:42:13.70 11:38.70 Kvinner Tur 30 km 1 183 Tone Kristin Larsen SK Rye sykkel K50-59 1:29:33.10 0:00.00 2 155 Cathrine Andersen Odal SK K30-39 1:32:54.30 3:21.20 3 188 Siw Storsveen CK Elverum K50-59 1:35:04.70 5:31.60 4 165 Ingrid Aas Nordbygda/Løten SK K30-39 1:40:28.50 10:55.40 5 187 Johanna Brandsegg CK Elverum K40-49 1:48:30.70 18:57.60 6 201 Linn Cathrine Owe Moss CK K30-39 1:58:05.40 28:32.30 Menn Tur 30 km 1 170 Kenneth Lømo CK Elverum M40-49 1:12:27.20 0:00.00 2 186 Knut Erik Håberget CK Elverum M40-49 1:12:38.40 0:11.20 3 198 Dagfinn Bang-Johansen IF Frøy M40-49 1:13:43.20 1:16.00 4 192 Frode Røsand CK Elverum M50-59 1:13:52.00 1:24.80 5 174 Fredrik Lysakerrud Odal SK M40-49 1:14:24.90 1:57.70 6 202 Anders Tønsager CK Elverum M40-49 1:15:24.70 2:57.50 7 163 Martin Dahling CK Elverum M50-59 1:15:25.20 2:58.00 8 177 Frode Dalen Kjekkas IF M40-49 1:18:12.20 5:45.00 9 161 Alf Christian Losvar Nordlysbyen Sykkel M50-59 1:18:13.20 5:46.00 10 158 Morten Engen Blaker IL sykkel M40-49 1:18:15.30 5:48.10 11 172 Tord Bern Hansen SK Rye sykkel M50-59 1:18:17.70 5:50.50 12 154 Øistein Tønsager CK Elverum M40-49 1:18:25.20 5:58.00 13 168 Magnus Frankmoen Austdal Nes Sp.Kl. Sykkel M17-19 1:18:26.70 5:59.50 14 156 Gaute Moen Trollheimen SK M50-59 1:18:42.40 6:15.20 15 167 Odd Erik Farstad CK Elverum M50-59 1:18:42.50 6:15.30 16 196 Sivert Bakken Bingsfoss SK M17-19 1:19:03.10 6:35.90 17 184 Sigurd Østerhagen Engen Trysil Hundekjørerkl. M17-19 1:21:30.20 9:03.00 18 181 Henning Nilsen Ullensaker CK M50-59 1:22:00.20 9:33.00 19 203 Stein Halvorsen CK Elverum M50-59 1:22:03.20 9:36.00 20 194 Knut-Erik Kristiansen Lillehammer CK M50-59 1:23:18.60 10:51.40 21 176 Christian Brenders Ullensaker CK M40-49 1:23:21.60 10:54.40 22 191 Helge Sveen CK Elverum M50-59 1:23:34.80 11:07.60 23 175 Thomas Hovda Raufoss & Gjøvik SK M40-49 1:23:44.00 11:16.80 24 171 Erik Gevelt Nes Sp.Kl. Sykkel M30-39 1:23:47.10 11:19.90 25 189 Tor Sellevold Nordbygda/Løten SK M40-49 1:24:14.80 11:47.60 26 152 Thomas Lium IF Frøy M50-59 1:24:37.80 12:10.60 27 185 Ole Christian Lunna Brøttum IL M50-59 1:25:10.00 12:42.80 28 151 Pål Saga IF Frøy M50-59 1:25:11.40 12:44.20 29 197 Bent Hagen Lillehammer CK M60-69 1:25:12.30 12:45.10 30 162 Robert Hagen Nordbygda/Løten SK M40-49 1:25:53.20 13:26.00 31 180 Knut Haugen Lørenskog CK M40-49 1:25:53.60 13:26.40 32 169 Stian Adelsten Osufsen Nordbygda/Løten SK M30-39 1:25:54.10 13:26.90 33 199 Harald Harsson Asker CK M50-59 1:26:56.20 14:29.00 34 200 Marcus Brovold Lillehammer CK M20-29 1:27:46.00 15:18.80 35 195 Sindre Solberg Solør CK M20-29 1:28:38.80 16:11.60 36 153 Lars Birger Nielsen Follo SK M50-59 1:30:28.90 18:01.70 37 190 Øyvin Wormnæs IF Frøy M50-59 1:31:36.10 19:08.90 38 166 Thomas Brenni Fjellfoten SK M40-49 1:31:56.70 19:29.50 39 193 Robert Klundsæter Solør CK M40-49 1:32:15.50 19:48.30 40 164 Ola Odden CK Elverum M50-59 1:34:53.00 22:25.80 41 182 Jørn Qviller Ottestad IL Sykkel M50-59 1:35:48.20 23:21.00 42 159 Frode Aarseth Gruvelia SK M60-69 1:43:30.20 31:03.00 43 179 Helge Skjølseth Raufoss & Gjøvik SK M50-59 1:44:41.60 32:14.40

