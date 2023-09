- Jeg hadde et håp om at jeg kunne vinne, siden det var et løp på hjemmebane, sa Ronja Götsch Iversen etter at hun hadde gjort håp til realitet og seieren under årets O-idol var et faktum. Jenta fra BUL Tromsø – som er oppvokst i Tromsdalen noen mil fra løpsområdet – hadde tross hjemmebane liten fordel av nettopp dette da terrenget var svært ulikt det en vanligvis finner på disse breddegrader. Flatt og lettløpt, ispedd noen ravinedaler er ikke det en finner rundt hushjørnene i Nord-Norge.



Et terreng hvor det handlet om å ha kontroll på retningen og fart i beina:

- Jeg har bare bommet litt, men stort sett har det gått bra, sa jenta som med en slik gjennomføring var hele 4 minutter foran Jenny Danevad.

Elisa Renard ble nummer 3.



Hos gutta var det Syver Strand Gulbrandsen som var dagens mann – og årets O-idol:

- Jeg har ikke store tidstapet. Jeg har løpt alt jeg kunne, og heldigvis holdt det til seier, sa han med et smil.

Og sier under O-idol gir stipend på samling med juniorlandslaget i 2024:

- Det blir vel samling i Tsjekkia, sier Syver om det som venter.



Der går junior-VM i 2024. En plass på det norske laget dit allerede i sin første juniorsesong våger ingen av de to O-idol- vinnerne å utbasunere:

- Jeg håper kanskje å komme med til ungdoms-EM (EYOC), skisserer Ronja.

- Vi får vise de som er født i 2006 hvordan en skal løpe orientering, er ordvalget til Syver.

I dag var det i hvert fall ingen som kunne følge ham av de jevngamle. Nærmest var Erlend Sommerhein og Peter Telle-Hansen, henholdsvis 1- og 2 minutter bak.

KIlde og bilde: Pressemelding Norsk orientering

Resultater

D16, 5 070 m:

1) Ronja Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 39.26,

2) Jenny Danevad, Fredrikstad SK, 43.39,

3) Elise Renard, Kongsberg OL, 43.45,

4) Mari Richter, Sandnes IL (Rogaland), 45.32,

5) Cathrine Sogn, Notodden OL, 46.40,

6) Synne Syversen Gihle, Oppsal Orientering, 46.52.

H16, 5 820 m:

1) Syver Strand Gulbrandsen, Fredrikstad SK, 37.40,

2) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 38.45,

3) Peter Telle-Hansen, Tyrving IL, 39.49,

4) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 40.34,

5) Jan Olav Bergan, Kongsberg OL, 42.02,

6) Simen Dalen Eriksen, Asker Skiklubb, 42.31.