Resultater

D17-20:

1) IL BUL-Tromsø 1, 1.37.09,

2) NTNUI 1, 1.38.26,

3) Nydalens SK 1, 1.39.04,

4) Freidig 1, 1.45.29,

5) Fossum IF 1, 1.46.05,

6) Sandnes IL (Rogaland) 1, 1.51.15,

7) Sturla, IF 1, 1.52.05,

8) Freidig 2, 1.53.20,

9) Nydalens SK 2, 1.53.33,

10) Freidig 3, 1.54.23.

H17-20:

1) Nydalens SK 1, 1.39.12,

2) Oppsal Orientering 1, 1.39.43,

3) NTNUI 1, 1.42.02,

4) OK Moss 1, 1.43.07,

5) Sandnes IL (Rogaland) 1, 1.43.14,

6) Nydalens SK 2, 1.43.25,

7) Fossum IF 1, 1.44.23,

8) Kristiansand OK 1, 1.48.30,

9) Frol IL 1, 1.48.35,

10) Freidig 1, 1.48.43.