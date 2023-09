Pikes Peak Ascend er et motbakkeløp som stiger 2382 høydemeter på 21 kilometer. Løpet går i etter hvert svært så tynn luft med målgang helt oppe på 4302 m over havet. I år lå det en god del snø i siste del av løypa. Dagen etter motbakkeløpet arrangeres Pikes Peak Marathon som går både opp på og ned av fjellet.



Årest Ascend-løp ble vunnet av Sophia Laukli som for mange er mest kjent som verdenscupløper i langrenn. Men i år har hun vunnet flere prestisjetunge fjelløp, som Mont Blanc Marthon, og hun er en stigende stjerne på fjelløpshimmelen. Laukli er amerikansk statsborger, men har norske aner og flytta i vår til Norge.



Nå vant hun Pikes Peak Ascent på 2.35.54. Med det var hun nesten 4 minutter foran Judith Wyder fra Sveits. Norske Sylvia Nordskar som løp inn til en tiendeplass, var 16 minutter bak Sophia Laukli. Siden både Nordskar og Laukli har skibakgrunn, var det nok ikke noen ulempe for dem at det var snøføre mot slutten.



Sylvia Nordskar var ifølge sin egen Facebook-rapport godt fornøyd med løpet og opplevelsen:

"Tusen takk til @goldentrailseries and @pikespeakmarathon for nok et fantastisk løp! Jeg vil huske denne utrolige klatringen en god stund. Jeg er superfornøyd med tiendeplass under slike tøffe forhold. Å konkurrere helt opp til 4300 moh er ikke lett, men et vakkert lag av snø på toppen gjorde oppgaven lettere. Jeg suger inn alle nye erfaringer og ser fram til mer."

I herreklassen ble det sveitsisk seier til Remi Bonnet som er en etablert toppløper når det handler om fjelløping. Han vant på 2.00.21 og var nesten 4 minutter foran kenyanske Patrick Kipngeno på andreplass. Bonnets løp var det virkelig klasse over, og tida var ny løyperekord.

Den gamle hadde Matt Carpenter som løp på 2.01.06 helt tilbake i 1993. Carpenter er en legende i Pikes Peak Marathon og har også opp-og-ned-rekorden med 3.16.39. Til sammen har han hele 18 seire, fordelt med 6 i motbakkeløpet og 12 i løpet som går både opp og ned. Han har også klart kunsten å vinne begge løp samme år.

I år ble helmaratonløpet vunnet av Jonathan Aziz på 3.43.45 og Kristina Mascarenas på 4.31.33. Begge er fra USA. Løyperekorden i kvinneklassen er på 4.02.41 og tilhører sveitsiske Maude Mathys.



Sophia Laukli gjør det godt med snø som underlag, enten hun løper fort eller suser av gårde med ski på beina. (Foto: Pikes Peak Marathon)



28 år gamle Remi Bonnet la en ny meritt til lista si da han vant Pikes Peak Ascent på ny løyperekord. (Foto: Pikes Peak Marathon)



Ascent kvinner Netto Brutto 1 Sophia Laukli Salt Lake City US 20-24 02:35:54 02:35:57 2 Judith Wyder Kehrsatz CH 35-39 02:39:35 02:39:37 3 Anna Gibson Teton Village US 20-24 02:43:59 02:44:03 4 Malen Osa Ansa Oñati ES 20-24 02:47:23 02:47:26 5 Sara Alonso San sebastian ES 20-24 02:48:13 02:48:16 6 Júlia Font Gómez Fondeguilla ES 25-29 02:49:06 02:49:09 7 Alicia Shay Breckenridge US 40-44 02:49:16 02:49:19 8 Elise Margaux Poncet Hèches FR 25-29 02:50:10 02:50:14 9 Tabor Hemming Kremmling US 25-29 02:50:30 02:50:33 10 Sylvia T Nordskar Oslo NO 30-34 02:51:38 02:51:41 Ascent menn 1 Rémi Bonnet Charmey CH 25-29 02:00:20 02:00:21 2 Patrick Kipngeno Naivasha KE 30-34 02:04:09 02:04:11 3 Eli Hemming Louisville US 25-29 02:07:40 02:07:42 4 Seth J DeMoor Lakewood US 35-39 02:09:47 02:09:49 5 Joseph Gray Colorado Springs US 35-39 02:11:19 02:11:20 6 Roberto Delorenzi Sigirino CH 25-29 02:11:20 02:11:21 7 Daniel Osanz Zaragoza ES 25-29 02:12:34 02:12:36 8 Brian Whitfield Colorado Springs US 25-29 02:14:55 02:14:57 9 Chad Hall San Diego US 35-39 02:15:08 02:15:11 10 Noah Williams Leadville US 25-29 02:15:16 02:15:18



Sylvia Nordskar var strålende fornøyd med tiendeplass i Pikes Peak Ascent. (Foto: Golden Trail World Series)