Den 40. utgaven av Lina Roindt gikk i fine værforhold lørdag 17. september. Maria Wågan og Petter Rypdal var klart først i mål, og med 37.03 satte Wågan løyperekord med over 2 minutter. Randi Fossum hadde den gamle rekorden på 39.11, satt helt tilbake i 1995. Kathrine Kvernmo som ble nummer to i årets løp, noterte 41.11.

Også Maria Wågans samboer, Petter Rypdal, tok en klar seier. Han løp på 34.21 og var 1.31 foran Helge Langen på andreplass. Ola Sakshaug ble nummer tre med 36.01.

Maria Wågan og Petter Rypdal løper begge for Tjalve og har i flere år bodd i Oslo, men de har nå i høst flytta tilbake til Trøndelag. For Marias del ble Lina Roindt en god gjennomkjøring og en fin formbeskjed foran VM halvmaraton som går i Riga om knappe to uker.

Med 34.21 gikk Petter Rypdal inn på åttendeplass på Lina Roindts prestisjefulle adelskalender, som er ført helt siden oppstarten av løpet. Øverst på adelskalenderen troner Trond Ørjan Eide som løp på 33.07 i 2020.

Totalt var det med 223 deltakere i jubileumsutgaven av Lina Roindt. Det er det største deltakerantallet siden 2016, fordelt med 21 i konkurranseklassene og 202 i trimklassen uten tidtaking. I fjor var tilsvarende tall 16 og 184, til sammen 200.



Helge Langen ble nummer to i herreklassen, mens Ola Sakshaug som vi skimter bak, ble nummer tre. (Foto: Gunnar Bureid)





Berit Vestermo vant 60-årsklassen på pene 50.18. (Foto: Gunnar Bureid)



Resultater Lina Roindt 2023

K 20-34 1 Maria Wågan Tjalve 37.03 2 Kathrine Kvernmo No team 41.11 3 Liv Åshild Lykkja St Olavs løpedamer 48.42 K 35-39 1 Tine Thomasli Rindal IL 45.21 K 60-64 1 Berit Vestermo Namdal løpeklubb 50.18 M 15-19 1 Morten Grut IL Nor 41.27 Sander Sæther Rindal IL DNS M 20-34 1 Petter Rypdal Tjalve 34.21 2 Max Bergström Rindal IL 43.21 Sigmund Ofstad Rindal IL DNS M 35-39 1 Helge Langen Rindal IL 35.52 2 Ola Sakshaug Kristiansand LK 36.01 3 Richard David Williamson Hommelvik IL 37.35 4 Arne Berg Svorkmo N.O.I. 39.21 5 Lars Moholdt Rindal IL 39.39 6 Morten Svinsås Rindal IL 41.40 7 Pål Sæther Rindal IL 43.06 Kristian Engen Forbord Rindal IL DNS M 45-49 1 Stian Vallestad Alvær Førde IL 47.56 M 50-54 1 Ola A Skjermo Rindal IL 49.00 M 55-59 1 Terje Olsen Rindal IL 40.27 M 60-64 1 Stein Ivar Børset Rindal IL 48.03 M 70-74 1 Rolf Karlsen Hitra Løpeklubb 48.11 M 80-84 1 Hagbart Vebostad Strindheim IL 68.32



Rolf Karlsen (19) fra Hitra vant klasse 70-74 år på 48.11, mens Ola Skjermo (16) var best i klasse 50-54 år med 49.00. Stein Ivar Børset (18) som har vunnet løpet mange ganger og ligger på en femteplass på løpets adelskalender, gikk til topps i klasse 65-69 år med 48.03. En annen veteran som imponerte, men ikke er med på bildet, var Terje Olsen som vant klasse 55-59 år på 40.27. (Foto: Gunnar Bureid)





Dagens store forgrunnsfigurer var Maria Wågan og Petter Rypdal. (Foto: Gunnar Bureid)