Pressemelding fra Oslos Bratteste:



Motbakkeløpet Oslos Bratteste ble første gang arrangert i 2009 med 375 startende. Siden da har løpet etablert seg og vokst, med en deltakertopp i 2019. I år nærmer løpet seg prepandemiske høyder når rundt 2000 deltakere stiller til start i det 2,7 kilometer lange motbakkeløpet fra bunnen av Wyllerløypa og opp til Tryvannstårnet. Til sammen skal de forsere 407 høydemeter.

Egen stavklasse og trimklasse

Nytt av året er en egen elghufsklasse hvor man kan løpe eller gå med staver. Stavprodusent KV+ er med som samarbeidspartner, og arrangøren håper dette kan være et interessant tilskudd i motbakkefesten.

– Å løpe med staver gjør at du får aktivert hele kroppen, og ikke minst kan du få litt drahjelp fra armene oppover. Det stilles ingen krav til teknikk eller stil, men er rett og slett et tilbud til de som vil gå eller løpe med staver, forteller arrangementsansvarlig Geir Jarle Bjørneng fra Springtime Event.

I tillegg kan deltakerne i år velge å melde seg på i en egen trimklasse hvor fokuset på resultater er mindre.

– Deltakerne som stiller i denne klassen rangeres alfabetisk fremfor etter resultat. Dette er et fint tiltak for de som for eksempel stiller for første gang og ønsker å rette fokus mot opplevelsen fremfor tiden, sier Bjørneng.

Spreke navn på startlista

Skiløpere har alltid briljert i motbakkeløp, men til tross for det holdes løyperekorden av tidligere 5000-meterløper Sindre Burås. På årets startliste finner vi dog noen solide navn som muligens kan bryne seg på rekorden, som lyder på 14 minutter og 21 sekunder for gutta og 17 minutter og 16 sekunder for jentene.

Landslagsløper Heidi Weng er blant disse, i tillegg til Team Norconsult- og Asker-løperne Erland Kvisle og Elena Rise Johnsen som har henholdsvis NM-bronse i stafett og seier i Toppidrettsveka 2021. I tillegg til disse to finner vi tre løpere fra Team Kaffebryggeriet som alle satser på Ski Classics: Magnus Vesterheim, Vetle Thyli og Oda Nerdrum.

En overkommelig utfordring

Oslos Bratteste har alltid hatt slagordet «utfordringen alle kan klare», og dette er noe arrangøren legger til rette for også i år.

– Oslos Bratteste er en motbakkefest av et løp. Vi legger vekt på god stemning i løypa, både før, underveis og etter løpet – og vi ønsker alle velkommen, uansett om de bruker ett eller fem kvarter opp. Her kan både topp og bredde, barn og besteforeldre, erfarne og nybegynnere møtes til en gøyal utfordring, avslutter Bjørneng.



I et så bratt motbakkeløp kan det være minst like hensiktsmessig å gå som å løpe. (Foto: Sajandan Rutthira/Oslos Bratteste)





I år legges det inn en egen stav-/elghufsklasse i Oslos Bratteste. (Foto: arrangøren)





Heidi Weng deltok i mange motbakkeløp – med stor suksess – i sin ungom. Her ser vi henne på vei mot seier i Storehesten Opp i 2011. (Foto: Oddny Ringheim)



Det er lov å håpe på godvær slik at den bratte bakken ikke blir alt for opptråkka og sleip. (Foto: arrangøren)