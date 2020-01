Marius Vedvik, Gular IL Marius Vedvik samler på NM-titler og han sier dette er noe han verdsetter høyt. Han er tidligere norgesmester både på 1500- og 3000 meter innendørs, i tillegg til samme tittel i både maraton, halvmaraton og terrengløp. Det er derfor lurt å regne med Marius Vedvik når det skal deles ut gullmedaljer i NM.

Amalie Manshaus Sæten,Ullensaker/Kisa IL Friidrett Amalie Sæten er i utgangspunktet en spesialist på 800 meter der hun har en personlig bestetid på gode 02:04, men hun har de to siste årene gjort veldig gode løp også på 1500 meter. Hun har der den klart beste persen av alle påmeldte til NM med 4:16 som hun satte utendørs i fjor, og hun er dermed favoritt på den distansen. Hun klarer dog neppe å true Hedda Hynne på 800 meter, men dette kan bli et spennende oppgjør mellom disse to.

Hedda Hynne, Tjalve IK Hedda Hynne er den ubestridte favoritt til NM-gullet på 800 meter . I fjor løp hun innendørs på 2:03 og med det nivået skal det bli hardt for Amalie Sæten og Malin Edland å henge seg på. Men de vil nok forsøke.

Per Svela, Ullensaker/Kisa IL Friidrett Per Svela er den regjerende innendørs norgesmester på 3000 meter og han er også den som er nærmest Ingebrigtsen-brødrenes hegemoni på mellomdistanse i Norge. På NM utendørs på Hamar i fjor tok han sølvet bak Henrik Ingebrigtsen på 5000 meter. I dette NM skal han delta på 3000 meter der det kommer til å bli et skikkelig bikkjeslagsmål om gullmedaljen mellom Per Svela, Marius Vedvik, Bjørnar Sandnes Lillefosse og kanskje flere.

Malin Edland, Tjalve IK Malin Edland kom inn som en kule i toppsjiktet av norsk friidrett da hun i 2015 løp 800 meter på utrolige 2:03 i Bislett Games da hun var 16 år. Etter dette gikk det litt tråere for henne med skadeproblemer, men hun har de siste årene forbedret seg jevnt og trutt, og er i år medaljefavoritt både på 800 og 1500 meter.

Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL Friidrett Thomas Roth har sammen med sin bror Andreas Roth vært blant de beste 800-meterløperne i Norge de siste årene. Han deltok sammen med Markus Einan i EM innendørs i fjor, og med flere NM-gull på distansen må han regnes som favoritt på 800 meter.

Mari Roligheten Ruud, Runar IL 18 år gamle Mari Roligheten Ruud har tatt store skritt mot stadige bedre tider på 1500 og 3000-meter de siste par årene, og i fjorårets Arne Risa Classic tok hun en sterk andreplass på 3000-meter på tiden 9:31 i konkurranse med de beste norske kvinnene. Hvis hun har like god løpsform i år så er hun klar favoritt til gullet på 3000 meter i NM.

Bjørnar Sandnes Lillefosse, Gular IL Bjørnar Sandnes Lillefosse er klubbkamerat med Marius Vedvik i Gular og han bekreftet i årets Nornaleker at han er i svært godt slag da han der satte ny pers på 8:02 på 3000 meter. Han kunne da opplyse at han nå hadde fått trent bra og vært skadefri, noe som gjør at Bjørnar Sandnes Lillefosse godt kan ble en profil i årets NM.

Eli Anne Dvergsdal, Gneist IL Eli Anne Dvergsdal har de siste årene slått stort igjennom som motbakke- og fjelløper på et høyt internasjonalt nivå. Hun ble nærmest superstjerne i disse miljøene da hun vant fjelløpet Zegama-Aizkorri i Spania i fjor. Hun har altså kondisjon og løpsstyrke i massevis og hun har vist at hun også kan ta ut dette potensialet i baneløp. Hun stiller på både 1500 og 3000 meter i NM, og spesielt på 3000 meter vil hun nok være med langt fremme, ganske sikkert med en medalje.

Kristine Lande Dommersnes, Haugesund Idrettslag Friidrett Kristine Lande Dommersnes er regjerende juniornorgesmester i U23-klassen på 1500 meter etter at hun slo Malin Edland i et spennende oppgjør under junior-NM i fjor. Hun må derfor regnes med blant favorittene på denne distansen i NM. Hun stiller også opp på 3000 meter og vil ha gode sjanser for å skaffe seg en NM-medalje her også.

(Foto: Samuel Hafsahl) Erik Udø Pedersen, Ullensaker/Kisa IL Friidrett Erik Udø Pedersen hadde i fjor en god sesong der han senket 1500-meterpersen utendørs til 3:46 og han perset også på 10 km der han løp under 30 minutter under Sommerløpet i Kristiansand. Vi vil helt sikkert se Erik Udø Pedersen blande seg inn i medaljekampen på 1500 og 3000 meter i NM.

Ine Bakken, Gular IL Ine Bakken er en mellomdistanseløper som i fjor senket persene sine på 800- og 1500 meter hver gang hun konkurrerte. Hvis hun fortsetter denne gode trenden i år kan hun være en medaljekandidat på disse distansene i NM.

Markus Einan, BUL IL Markus Einan er regjerende norgesmester på 800 meter etter at han tok NM-gullet i et rent sololøp i fjorårets inne-NM. I år kan det bli et mer spennende oppgjør mellom Markus Einan og Roth-brødrene om NM-tittelen på 800 meter.

Christina Maria Toogood, Sandnes IL Christina Maria Toogood har levert en jevn strøm av gode løp på 800- og 1500-meter i løpet av sin nær 10 år lange karriere som mellomdistanseløper. Senest nå i januar løp hun under 4:30 på 1500 meter og hun er dermed en medaljekandidat på den distansen i NM.

Ådne Andersen, Dimna IL Ådne Andersen er opprinnelig en 800-meterspesialist som i de siste årene med hell har prøvd seg på lengre løp der det toppet seg med at han vant halvmaraton i Oslo Maraton i sitt første løp på distansen i fjor. I NM er han påmeldt både 1500 og 3000 meter, og med sin fortid som 800-meterløper er kanskje medaljesjansene størst på 1500 meter, selv om han utmerket godt kan forsyne seg av medaljebordet på begge distanser.

Sigurd Tveit, Kristiansand Løpeklubb Sigurd Tveit kom inn i norsk friidrett i 2017 som en 800-meterløper helt i toppskiktet og han har herjet på resultatlistene for denne distansen de siste årene. Han er regjerende juniornorgesmester og ønsker nok å skaffe seg edle medaljer i årets NM, men her møter han de sterke løperne Thomas Roth og Markus Einan.

Grethe Tyldum, Steinkjer Friidrettsklubb Grethe Tyldum er regjerende ungdomsmester på både 800 og 1500 meter etter Inn-UM i Ulsteinvik i fjor. Og i junior-NM tok hun persen sin på 1500 meter ned til 4:34 så hun kan dermed bli en spennende utfordrer i dette senior-NM.

Tobias Grønstad, BUL IL Tobias Grønstad slo virkelig igjennom i fjorårets sesong der han forbedret persen sin på 800 meter med 6 sekunder. I NM er han påmeldt kun 800 meter, men han er god også på 1500 meter der han er regjerende juniornorgesmester. Med sin gode spurt kan han blande seg inn helt i toppen på 800 meter i NM.

Didrik Hexeberg Warlo, Tyrving IL Didrik Hexeberg Warlo er regjerende junionorgesmester på 800 meter i U23-klassen. Han ble i fjor nummer 2 i inne-NM, og så spørs det om han i år kan yppe seg med Markus Einan og Roth-brødrene.

(Foto: Bjørn Johannessen) Even Brøndbo Dahl, FIK Orion Even Brøndbo Dahl løp 1500 meter på 3:47 i Bislett Games i fjor og viste med det at han må regnes med når NM-medaljene skal deles ut i denne øvelsen.