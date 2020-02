Årets utgave av Fenstadrunden i Nes i Aksershus skulle opprinnelig gått nå i helga, lørdag 1. februar, men kunne da ikke gjennomføres på grunn av de rådende snøforholdene. Kunstsnøen i skianlegget hadde blitt tært så hardt på at det ikke kunne settes spor.



Arrangør Fenstad Skiklubb vurderte først å utsette rennet til 28. februar i håp om at snøforholdene ble bedre innen den tid, men fant senere ut at dette likevel ikke lot seg gjennomføre da dette var midt i vinterferien.



Dermed blir dessverre Fenstadrunden nå avlyst for første gang i løpet av rennets 28 år lange historie.



I Fenstadrunden i fjor var det snø nok. (Foto: Olav Engen)