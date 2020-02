Vinterkarusellen på Romerike 2019-2020 nærmer seg slutten, med bare to løp igjen etter torsdagens 3.1 kilometer på Årnes.



Årets karusell er ferdigløpt for mange som nøyer seg med å delta i fem av løpene - som er antallet løp som kvalifiserer til deltagerpremie. Dermed er deltagelsen lavere på slutten av løpskarusellen, ikke minst på de to kveldsløpene i februar.



At det både er "sommeføre" på veiene og helt snøfrie omgivelser må sies å være uvanlig på Årnes i februar, og vi er usikre på om dette faktisk har skjedd tidligere de over 40 årene det har vært vinterkarusell på Årnes. Akkurat dette løpet har ofte vært forbundet med islagte veier og streng kulde, mens begge deler var totalt fraværende i år.



I kvinneklassen kunne Tone Fløttum fra Fet FIK løpe inn til nok en totalseier med 12:29 i kvinneklassen, helt overlegent med over 2 minutters margin til Lise Johansen fra Aurskog Høland FIL på 2. plass.





Tone Fløttum vant kvinneklassen på Årnes. På bildet ser vi henne under mer vinterlige omgivelser på Haga i februar 2019. (Foto: Olav Engen)



I herreklassen vant Ole Morten Korsmo (M45-49) fra Sagli Grus (Kongsvinger), en kar vi har sett vinne rallyløp, men som nok vant sitt første løp i Vinterkarusellen på Romerike. Med tiden 10:37 var han 6 sekunder foran unggutten (M16-17) Einar Lahaug fra Team Nedre Romefrike.



Det var 60 deltagere totalt i kveldsløpet på Årnes.



De raskeste på Årnes:

Kvinner (10 deltagere, 9 på tid): 1 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb 12:29 2 Lise Johansen Aurskog Høland Friidrett 14:44 3 Anette Johasen Haga IF 15:24 4 Camilla Tveiten Engeland IFE-BIL 17:04 5 Kari Elisabeth Oustad Bil Ahus løpegruppe 17:28 Menn (50 deltagere, 45 på tid): 1 Ole Morten Korsmo Sagli Grus AS 10:37 2 Einar Lahaug Team Nedre Romerike 10:43 3 Vegard Holmberget Romerike Runners Team 11:10 4 Tom Bergan Fet Skiklubb 11:14 5 Håkon Hovland Hvam IL 11:23 6 Bjørnar Hornes Vik IL 11:33 7 Rune Holmen Halmsås og Omegn Skilag 11:40 8 Steinar Lien Oppegård IL 12:33 9 Frode Tofastrud Fjellfoten Sykkelklubb 12:41 10 Per Ivar Holsengen Raumnes & Årnes IL 12:53

Klassevis resultater, se lenger ned.



Neste løp: (9. av 10 løp)

27. februar kl. 18:30

7 km gateløp fra Lillestrøm stadion

Lokal arrangør: Romerike Runners team

Innbydelse og info: Vinterkarusellen på Romerike

Video fra målgang alle løperne:

Klassevis resultater: