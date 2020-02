Lørdag 15. februar var Den Internasjonale Barnekreftdagen, og i den forbindelsen bestemte Jan Billy Aas seg - på kort varsel - for å bidra med å arrangere et trimløp på løpebanen i Kråkstad til inntekt for Barnekreftforeningen.



Han hadde fortsatt 50 startnummer og medaljer igjen fra arrangementet sitt 14. Juli 2018, da han feiret sin egen maraton nummer 100: Jubileumsfest for Ronny og Jan Billy



- Jeg arrangerer Trim/løp til jeg ikke har flere startnummer og medaljer igjen, sier Jan Billy, som også arrangerte restemaraton i oktober samme år, mens kan i mars året etter arrangerte 6-timersløp.





Jan Billy har fortsatt noen medaljer igjen. (Arrangørfoto)



Sist lørdag var det altså et uhøytidelig trimløp på Kråkstad idrettsplass i Nordre Follo Kommune der 21 deltagere møtte fram.



Det var en vindfull dag, men mye smil, glede og stolthet der flere av barna løp lenger enn de noen gang har gjort før - og fikk sin velfortjent medalje etter endt økt.





Stine Moesgaard og datteren Amanda løp 30 og 21 runder. Flott innsats. (Arrangørfoto)



Deltagerne betalte 50 kroner eller høyere valgfritt beløp for å delta, der hver eneste krone + litt til gikk til Barnekreftforeningen.



Fra deltagerne kom det inn 2875 kroner. I tillegg kom det 3350 kroner fra andre som har vippset til Jan Billy og 1275 kroner fra han selv slik at sluttsummen til Barnekreftforeningen ble 7500 kroner.



- Jeg er veldig glad og takknemmelig for alle bidrag som har kommet inn, sier Jan Billy som sto for hele arrangementet på egen hånd. - Det ble veldig enkelt, men det virket som at de som deltok var glade og fornøyde.





Svein-Erik Bakke løp lengst av alle, 63 runder. (Arrangørfoto)





Jan Billy klokker seg inn på 19:39 på 5000 meter. (Foto: Frode Monsen)



Resultatene var ikke så viktig, men Jan Billy har likevel satt opp en oversikt over hvor langt de forskjellige deltagerne løp.



1. Svein Erik Bakke, Rye Sportsklubb, 63 Runder = 25 200m, 1.29.03

2. Torunn Brandt, Rye Sportsklubb, 53 Runder = 21 200m, 2.11.34

3. Stine Moesgaard, Kolbotn Gjengen, 30 Runder = 12 000m, 1.13.01

4. Gry Pladsen, Kolbotn Gjengen, 28 Runder = 11 200m, 1.03.45

5. Ann Margit Eide, Kolbotn Gjengen, 28 Runder = 11 200m, 1.06.37

6. Ingvild Sommerfeldt, Kolbotn Gjengen, 28 Runder = 11 200m, 1.06.37

7. Frode Monsen, Team Sportsmanden, 26 Runder = 10 400m, 53.24 min (inkludert 6*1000m)

8. Borge Røstum, Romerike Ultraløperklubb, 26 Runder = 10 400m, 59.59 min

9. Petter Frydenlund, Kråkstad, 25 Runder = 10 000m, 1.01.10

10. Jon Weydahl, Drøbak maratonklubb, 25 Runder = 10 000m, 1.05.01

11. Amanda Moesgaard, Kolbotn Gjengen, 21 Runder = 8 400m

12. Gabrielle Røstum, Rælingen, 16 Runder = 6 400m

13. Helen Røstum, Rælingen, 16 Runder = 6 400m

14. Marya Røstum, Rælingen, 14 Runder = 5 600m

15. Nina Veby, Team Sportsmanden/Skiløperne, 14 Runder = 5 600m, 1.22.57

16. Tonje Lund, Team Sportsmanden/Skiløperne, 14 Runder = 5 600m, 1.22.57

17. Jeanette Solvang, Skiløperne, 13 Runder = 5 200m, 40.04 min

18. Jan Billy Aas, Kråkstad, 12.5 Runder = 5 000m, 19.39 min

19. Aurora Pladsen, Kolbotn Gjengen, 12 Runder = 4 800m, 44.44 min

20. Lise Katrin Jensen, Kråkstad, 10 Runder = 4 000m, 44.04 min

21. Stål Rune Jensen, Kråkstad, 10 Runder = 4 000m, 44.04 min

Svein Erik Bakke og Jan Billy Aas løp også 2 runder (800 meter) som henholdsvis nedjogging og oppvarming) på 3:45.





Gry Pladsen og datteren Aurora løp 28 og 12 runder. (Arrangørfoto)





Frode Monsen, Mr Sportsmanden, smaker på medaljen etter å ha løpt 26 runder. (Arrangørfoto)





Jeanette Phuong Thi Solvang løp 13 runder. (Arrangørfoto)





Torunn Paulsen Brandt løp nest lengst av alle, 53 runder, bare slått at samboer Svein-Erik Bakke. Her er hun sammen med Jan Billy Aas. (Arrangørfoto)