-100 km med ski og pulk over Hardangervidda

Ruta deltagerne går er den samme Roald Amundsen gikk i 1896, som en forberedelse til Sydpolekspedisjonen i 1911. Amundsen nådde aldri fram til Eidfjord da han ble overrasket av dårlig vær og valgte å snu. Han uttalte senere at turen over Hardangervidda var vel så strevsom og farefull som hans erobring av Sydpolen.

Åsnes Expedition Amundsen starter torsdag 27. februar kl. 12.30 fra Haukeliseter fjellstue. Da venter 100km med blodslit for de 200 deltagerne som har fått plass i årets utgave. Løpet har deltagere fra ti forskjellige nasjoner, blant annet er Tyskland, Polen, England og Sveits representert på startstreken.

Årets utgave av løpet er det 11. i rekken. Det som startet som et lite løp med 5-6 deltagere har nå utviklet seg til et stort og internasjonalt anerkjent løp der folk står på venteliste for å bli med. Mange forbereder seg i over ett år for å få muligheten til å gå over vidda i Amundsens skispor.



2019: Røffe forhold under Expedition Amundsen

2017: Thomas Andersen vant Expedisjon Amundsen for femte gang





Dyp snø er bare en av utfordringene. (Foto: Kai Otto Melau / Extremeidfjod)





Man slipper selvsagt ikke unna mørket. (Foto: Xavier Koenig / Xtremeidfjord)​

«Vi hadde aldri trodd det skulle bli så stort da vi startet dette. Å se folk fra hele verden komme til Eidfjord for å gå på ski er en sann glede», sier grunnlegger Kari Varberg.

Førstemann er ventet i mål på Maurset i Eidfjord, Hordaland en gang på formiddagen fredag 28. Mars. Deretter går det slag i slag utover dagen og natten. De siste deltagerne er forventet i mål i løpet av lørdag 29. Februar.

«Verdens hardeste ekspedisjonsløp»

Åsnes Expedition Amundsen kalles ofte «verdens hardeste ekspedisjonsløp». Den dag i dag benyttes den aktuelle ruta til forberedelser for ekstreme polarekspedisjoner. Deltagerne krysser Hardangervidda med pulk, enten alene eller som lag med to eller tre deltagere. Ruta er verken merket eller oppkjørt, men deltagerne må innom sjekkpunkter underveis.

Alt av nødvendig utstyr – mat, klær, kart og kompass må deltagerne selv frakte med seg i pulken som veier minimum 40 kg. Ønsker man hvile må man etablere leirplass og sove i telt. Ingen assistanse blir gitt underveis i løpet, bortsett fra i nødstilfelle.

Foreløpige prognoser for været viser at deltagerne kan vente litt snø og temperaturer ned mot 15 minusgrader. Men Hardangervidda kan være lunefull på denne tiden av året og været skifter fort. Tidligere utgaver av løpet har utsatt deltagerne for sterkt snøfall, kraftig vind og full storm med orkan i kastene. Det gjelder å være forberedt på alt!

Les mer om Xtremeidfjord og Expedition Amundsen her:

Nettside

Facebook

Instagram



Startliste



Vidda i sol er en flott opplevelse. (Foto: Xavier Koenig / Xtremeidfjord)​