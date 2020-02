I dag feirer Sahara Marathon Project 20 år.



Maraton distansen starter ca. kl 09:30 fra Wilaya El Ayoun. Halvmaraton starter fra Wilaya Auserd. Så følger 10 km og 5 km. Alle med målgang i Wilaya Smara som er løpets hovedkarter, og der løperne er innlosjert. Leirene er oppkalt etter okkuperte byer i Vest-Sahara.



Sverige har med flere løpere. Pga. kansellering stiller ikke Norge med deltakere denne gang. Vi legger inn resultater når de kommer.





Løpere er på plass i Protocollo i Wilaya Smara Camp kvelden før løpet. Bak til venstre ser vi Spaniolen Diego Munoz, som er en av løpsarrangørene.







Oslo-Sahara Maraton

I Oslo har vi en markering av løpet i regi av Changmaker foran ved Eidsvoll plass foran Stortinget i dag kl.16:30 -18:30. Flere organisasjoner deltar på Oslo-Sahara Maraton. Der stilles en tredemølle til rådighet for fiktiv konkurranse. Deltakere utstyres med startnummer. Arrangøren stiller bl.a. med banner, kaffe og boller. Den rene konkurransestemning fremtres. Et par norske Sahara Marathon veteraner er ventet å delta. Arrangementet byr på taler og musikkinnslag.



Vest-Sahara har status som FNs siste uløste kolonispørsmål. Landet har siden 1976 vært okkupert av Marokko, noe som har ført til at halvparten av befolkningen i Vest-Sahara flyktet til flyktningleirer i Algerie. Der har de nå bodd i over 40 år og er helt avhengige av bistand fra EU og FN.

Arrangementet på facebook https://www.facebook.com/events/209766420209545/



Vest-Sahara Solidaritetshalvmaraton

Senere i vår, 4. april, arrangerer Røde Kors Nordisk United World College løpet Vest-Sahara Solidaritetshalvmaraton. Skolen ligger i Sogn og Fjordane.

Start: Rv 57, fra Dale til Rysjedalsvika, mot Bergen, sirka 3 km sør om Skor i Hyllestad.

Mål: Red Cross Nordic UWC, Flekke, Fjaler.

Info og påmelding

Reportasje Vest-Sahara Solidaritetshalvmaraton 2019



