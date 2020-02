Stadig flere store løpsarrangører har utvidet tilbudet med ultradistanse, f.eks Birkebeinerløpet og Nordmarkstravern. De konkurrerer i stor grad med sine øvrige distanser om deltagerne, så de vokser ikke like raskt som dedikerte ultraløp - men for arrangementene totalt sett ser det ut til å ha en positiv effekt. Nå har også Nordmarka Skogsmaraton åpnet for ultradistanse.

Løpet i 2017 markerte en stor endring for Nordmarka Skogsmaraton da Lyn Ski overtok som enearrangør av arrangementet, og man introduserte halvmaraton.

Dette ble en stor suksess. Antall deltakere økte med hele 80 prosent i forhold til året før, og 35 % i forhold til toppåret 2013. Nesten 900 løpere gjennomførte enten maraton eller halvmaraton, og veksten fortsatte med deltagerrekord også i 2018 og 2019.

Færre løper maraton

De to siste årene har Skogsmaraton hatt over 1000 fullførende, og det er halvmaraton som er mest populær. Deltagelsn på maraton har sunket for hvert år siden 2013 og var på 335 fullførende i fjor. Når man i 2020 utvider til også å tilby en ultradistanse kan det nok hende det legger ytterligere press på originaldistansen i Nordmarka Skogsmaraton.



Påmeldingen pr 26. februar viser 550 påmeldte med over tre måneder igjen til start. 359 er påmeldt halvmaraton, 172 maraton og 19 ultra.



Deltagerutviklingen de siste årene:

2013: 649 Deltakerrekord

2014: 558

2015: 586

2016: 494

2017: 877 Deltakerrekord (387 på maraton + 490 på halvmaraton)

2018: 1001 Deltakerrekord (387 på maraton + 614 på halvmaraton)

2019: 1023 Deltagerrekord (335 på maraton + 688 på halvmaraton)

Blide deltagere i 2019: Helen Rist (t.v) og Linda Sørfjord. (Foto: Marianne Røhme)

Ultraløpet

Ultraløperne løper først maratontraséen, vender ved mål, og løper deretter halvmaratontraséen. Det vil si «halvannenmaraton» eller 63,295 km og har en total stigning på ca 1440 høydemeter. Se forøvrig løypebeskrivelse og kart under Info Maraton og Info Halvmaraton på løpets hjemmeside.



Ultraløpet i Nordmarka Skogsmaraton går i all hovedsak på grusvei, så slik sett skiller det seg ut fra løp det alt eller det meste løpes på asfalt eller i terreng.

Ultraløperne vil passere tilsammen 14 drikke-/matstasjoner, så det er unødvendig å løpe med sekk. Arrangøren vil også legge til rette for at løperne kan legge ut egen mat og drikke ved passering mål etter fullført maratondistanse. Løypa er kontrollmålt og det jobbes for at den skal kvalifisere til UTMB poeng.



Nordmarka Skogsmaraton er et Kondis Kvalitetsløp. Det betyr blant annet at løypene kontrollmåles og godkjennes av Kondis sine kontrollører. Les mer om kvalitetsløp HER.



Nordmarka Skogsmaraton, halvmaratondistansen, inngår forøvrig i årets nyskapning, Norwegian Majors: Norsk friidrett og Kondis lanserer Norwegian Majors