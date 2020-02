– Birken, som Norges største mosjonsarrangør, har et samfunnsansvar. Vi er opptatt av å tilføre våre deltagere gode holdninger til våre omgivelser. Vi skal ta vare på naturen og sikre Birkebeinerne god helse. Et totalforbud mot fluor fra 2021 er derfor en riktig beslutning, sier Birkens daglig leder Eirik Torbjørnsen i en nyhetsmelding på arrangementets nettside.



– Vi har en positiv samarbeidspartner i Swix som også er opptatt av folkehelse og det å minimere utslipp i naturen i framtiden. I likhet med i fjor vil vi også i år formidle fluorfrie smøretips på vår hjemmeside og tilby fluorfri smøreservice fra Swix underveis i Birkebeinerrennet, tilføyer Torbjørnsen.



Mot en fluorfri fremtid

– Swix er på vei mot en 100% fluorfri fremtid og vil i forbindelse med utfasingen av fluor lansere et nytt smøringssystem allerede neste år. Vi er opptatt av miljøet og bærekraft. Det er nå så mange gode fluorfrie alternativer, at ingen mosjonist lenger trenger fluorprodukter, sier Swixsjef Åge Skinstad.



Under Birken Skifestival vil Swix ha fluorfrie smøretips for alle arrangement. På alle servicestasjoner under selve rennet vil det også være fluorfrie produkter.



Skinstad påpeker at selv med fluorfrie produkter er det viktig med god ventilasjon der du smører ski.



– Vi anbefaler alle som benytter smørejern og børster ski, om å bruke beskyttelsesutstyr som hansker og maske. For de som bruker rotorbørste, har vi nå utviklet et nytt deksel som samler opp støvet. Sørg også for at smøreavfallet samles og kastes i restavfallet. Mye av smøringen blir igjen som avfall i smøreboden, og det er viktig at vi deponerer avfallet riktig slik at det ikke tas med ut i naturen, sier Skinstad og oppfordrer samtidig alle om å ta en titt på Swix sine smørevettregler.



Les også:

Fluorforbud i Skraverennet 2020



Swixsjef Åge Skinstad og daglig leder i Birken, Eirik Torbjørnsen. (Foto: Randi Bolstad/Birken)