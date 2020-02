Det neste siste løpet i Vinterkarusellen på Romerike ble nesten en blåkopi av fjorårets løp, spesielt mtp deltagelse og løpere i toppen.

I år var det 85 deltagere mot 83 i fjor, vinnerne begge ganger var Driv-løperne Silje Christiansen og Roger Thompson, og andreplass gikk begge ganger til Tone Fløttum og Magnus Salberg.

Roger Thomsons seier margin var nesten doblet, men likevel liten; 9 sekunder i år, 5 sekunder i fjor. Tidene deres var 23:41 og 23:50. Også Magnus Salbergs klubbkamerat i Aurskog Høland FIL, Even Høgenes Oppegaard, kom under 24 minutter med tiden 23:56.



Det var ikke like tett i kvinneklassen der Silje Christiansen kom i mål på 27:50 og distanserte Tone Fløttum fra Fet FIK med 1:20. I fjor var avstanden mellom disse 2:12.





Fra starten på et tidligere kveldsløp i Vinterkarusellen. Det er en spesiell stemning på slike kveldsløp. (Foto: Olav Engen)

Neste løp: (10. av 10 løp)

7. mars kl. 14:30

Lørenskoghallen

5 km gateløp (kontrollmålt løype)

Lokal arrangør: Lørenskog FIL

Innbydelse og info: Vinterkarusellen på Romerike

Facebook



De raskeste på Lillestrøm:

Kvinner (16 deltagere, 15 på tid): 1 Silje Christiansen Driv Idrettslag - Friidrett 27:50 2 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb 29:10 3 Jane Kathrin Johansen Haga IF 31:36 4 Helene Pham NOTEAM 33:19 5 Maya Bergh Romerike Runners Team 34:00 5 Lise Johansen NOTEAM 34:00 Menn (69 deltagere, 58 på tid): 1 Roger Thompson Team Follo Tre og Hage 23:41 2 Magnus Salberg Aurskog - Høland Friidrettslag 23:50 3 Even Høgenes Oppegaard Aurskog - Høland Friidrettslag 23:56 4 Morten Hansen Lørenskog FIL 24:16 5 Arild Hagen Halmsås og omegn Skilag 25:15 6 Øyvind Lier NOTEAM 26:21 7 Henning Moholdt Romerike Runners Team 26:34 8 Einar Lahuag Team Nedre Romerike 26:36 9 Vegard Holmberget Romerike Runners Team 27:37 10 Joachim Reitan Lørenskog og Rælingen kappsvø 27:54

