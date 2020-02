Flere bilder kommer senere



Når man først måtte flytte Holmenkollmarsjen, var det heldig at man ikke trengte å reise lengre enn til nord i Romeriksåsen for å finne gode skiløyper og en egnet arena ved Brovoll i åsen mellom Maura og Roa (ved E16). Løypa var 43 km for full distanse mens Halvmarsjen målte 26,5 km. 1470 av de 1858 påmeldte møtte til start, mens 1462 fullførte rennet, 1052 av dem i lengste løype.

Så sent som i 2013 var det nesten 5500 som fullførte Holmenkollmarsjen, men deretter har deltagelsen gått jevnt nedover: (ca.-tall) 5000, 4200, 2200, 1800, 2500, 2100 i årene 2014-2019, og 1462 fullførende i år.

I år fikk man utfordringer både med en svært dårlig skivinter i Oslo-distriktet, og deretter med flytting til Romeriksåsen. Likevel er det litt skuffende at det største skirennet i hovedstaden trekker så få deltagere. Klart færrest deltagere har det vært de to årene rennet har kollidert med Vasalopphelgen (2017 og i år) i stedet for å gå 2-3 uker tidligere. I 2017 var rennet utsatt fra 11. februar, men i år gikk det på renndatoen som var planlagt.

Vi kontaktet arrangøren i forkant av årets renn for å høre hvordan de så på kollisjonen med Vasaloppet, der det er påmeldt over 2000 norske til årets renn. Kommunikasjonsrådgiver Christine Amdam i​ Foreningen til Ski-Idrettens Fremme svarer:

- Angående flyttingen av rennet og kollisjonen med Vasaloppet, så ligger det en større analyse bak det. Etter en grundig og lang prosess ser vi at denne datoen er den mest ideelle for Holmenkollmarsjen. Det er flere årsaker til dette. Vi har flere år hatt utfordringer med lite snø i forkant av rennet vårt, og det skaper usikkerhet for både deltakere og oss som arrangør. Flere deltakere ønsker også mer tid på snø før rennet arrangeres. Månedsskiftet februar/mars er tradisjonelt en tid med mer snø i Marka. Datoen vår er også avhengig av hva som skjer i anlegget de ulike helgene, og dette er datoen som passer best.



Litt overrasket lurte vi på om dette ville bli slik også de kommende årene.

- Det stemmer at vi kommer til å holde på denne datoen og at det vil fortsette å kollidere. Men det er altså tatt med i analysen, sier Amdam.



Dersom det virkelig blir slik vil nok arrangøren miste en god del deltagere til Vasaloppet, men det aller viktigste blir å holde fast på rennhelgen og gradvis bygge opp interessen på nytt. Med normale skivintre bør det være mulig, men da tåler man ikke avlysninger slik man hadde i 1989, 1990 og 1992. Da er det godt å ha snøsikre Romeriksåsen (evt Nordåsen) å redde seg inn på. Deltagerne skrøt av løypene og terrenget fra Brovoll og sørover mot Sjonken.





Slik så det ut i Romeriksåsen en ukes tid før rennet. (Arrangørfoto)



Klar seire til Simen Østensen da de beste gikk på blanke ski

Simen Østensen fra Fossum IF vant herreklassen på 1:50:47 i den 43 kilometrer lange løypa fra Brovoll, hele 2:29 foran Anders Engene Bjæland fra Team Driv Trening som igjen var 1 sekund foran Ulrik Mæbø fra Hamar Skiklubbb. Alle tre gikk på blanke ski.

– Endelig! Det var skikkelig deilig å lande denne, utbryter Simen Østensen da han hadde passert målstreken. Allerede etter 10 km hadde han ett minutts ledelse på de neste løperne, og avstanden økte litt hele veien til mål.

– Det var en veldig fin løype og fantastiske forhold. Traséen hadde et fint slakt terreng, og det passet perfekt for meg som gikk med blanke ski. Den siste bakken var skikkelig seig, sier Østensen.



Anders Engene Bjåland på andreplass staket seg også gjennom løypa og meldte om panserforhold.



– Jeg har ikke testa løypa før, men den var helt super. Variert profil og panserforhold. Det har blitt mye innetrening i vinter, så dette var skikkelig gøy, forteller han.



Også tredjemann hadde blanke ski, og Ulrik Måbø var seig i armene da han kom i mål. Da hadde han gått sammen med Engene hele veien.



– Jeg har ikke fått staka så mye i år, så jeg kjente dette, sier han.



Stein Kaasa fra Byåsen IL manglet ett sekund på seier i M65-69. Han var imponert over forholdene og synes at løypa var veldig fin.

– Jeg har aldri vært her før, men det var helt topp. Takket være Skiforeningen har jeg fått gå på ski fra Skansebakken i hele vinter, sier Kaasa. Han gikk med ski fra 1990, og som vi ser har denne karen vært med på skirenn før også.



Menn 43 km (830 startet, 825 fullførte): 1 100 Simen ØSTENSEN Fossum IF M35-39 1:50:47 2 95 Anders Engene Bjåland Team Driv Trening M30-34 1:53:16 3 1 Ulrik Måbø Hamar Skiklubb M20-24 1:53:17 4 8 Sjur Obrestad GABRIELSEN Sandnes IL M25-29 1:54:26 5 99 Didrik SMITH Fossum IF M30-34 1:55:05 6 380 Anders Sønsteby Flaagen Søndre Ål Sportsklubb M20-24 1:55:41 7 6 Erlend Moian NYDAL Asker Skiklubb M25-29 1:56:16 8 3 Even Brøndbo Dahl Team Driv Trening M25-29 1:58:31 9 92 Erling Pettersen VOLLAN Høybråten og Stovner IL M20-24 1:59:58 10 109 Vegard Kjølhamar Fossum IF M35-39 2:00:03 11 19 Petter Søberg Team Driv Trening M30-34 2:00:04 12 74 Vemund Jensen Bærum Kajakklubb M20-24 2:00:05 13 70 William Brekke Team Pareto M25-29 2:00:09 14 4 Erik Haavardsholm Glipptak IL M35-39 2:00:43 15 94 Espen Aakervik Fet Skiklubb M18-19 2:00:55 16 107 Vebjørn Risholt IF Ørn M20-24 2:00:56 17 53 Stian Tuv Team Driv Trening M30-34 2:00:57 18 67 Sondre Selberg Gjelleråsen IF M18-19 2:01:22 19 5 Åsmund Nymoen Tolga IL M30-34 2:01:27 20 57 Carl Andreas Julsvoll OSLO M25-29 2:02:03 …øvrige klassevinnere: 23 18 Klaus Oiseth Skiforeningen M45-49 2:02:34 24 44 Lasse Østmo Nordlys, IL M55-59 2:02:51 26 48 Ronny Bakke Lier IL M40-44 2:04:14 37 50 Knut B Engebretsen Overtoppen M60-64 2:06:12 51 10 Geir Moe Lyn Ski M50-54 2:09:40 118 2710 Gjermund Kjerstad Rustad IL M65-69 2:19:28 125 2707 Olaf Knai Hurdal IL M70-74 2:20:07 580 2722 Knut Aas-Jakobsen Skiforeningen M75-79 3:04:41 765 2734 Oscar Heyerdahl Heming, IL M80+ 3:45:19



Sofia Johansson vant kvinneklassen

Sofia Johansson fra Team Raske Gutter (!) meldte seg på kvelden før rennet og angret ikke på det. Hun vant rennet på 2:23:18, og var hele 3:40 foran veteranen Kari Øvsthus (OPIL) på 2. plass.



– Jeg er veldig glad for at det ble renn! Kroppen kjentes utrolig bra og det var fine løyper. Traseen hadde litt av alt. Jeg har vært her en gang før, og det er et veldig fint terreng.



En veldig godt fornøyd Sofia Johansson intervjues av speakeren etter målgang. (Foto: Arrangøren / Christine Amdam)





Topp 3 i kvinneklassen. (Foto: Arrangøren / Christine Amdam)



Kvinner 43 km (150 startet, 149 fullførte): 1 630 Sofia Johansson Tram Raske Gutter K35-39 2:23:18 2 606 Kari Øvsthus OPIL K50-54 2:26:58 3 604 Randi Damgaard Ivrig, IL K30-34 2:27:28 4 602 Ragnhild Amlie Try K45-49 2:27:47 5 601 Inger Hegstad Krüger Lyn Ski K55-59 2:30:16 6 1580 Elisabeth Longva Berger Rustad IL K50-54 2:30:42 7 633 Julie Wessel Driv Milslukern K30-34 2:32:22 8 605 Anne Christine Bull Haaversen Fossum IF K45-49 2:32:52 9 608 Torunn Drage Roti Røa IL K50-54 2:33:21 10 603 Linda Helland Foren.Til Ski-Idrettens Fremme K45-49 2:34:12 11 635 Unni Persson Moseby Kjelsås IL K55-59 2:34:32 12 998 Mia Støkken Njård K18-19 2:35:18 13 607 Elise Bryn OSLO K25-29 2:36:11 14 694 Kristin Østeberg Moan Ntnui K25-29 2:37:22 15 634 Judith Ingela Rickersen Hole Bækkelagets Sportsklubb K20-24 2:41:19 16 2714 Hjørdis Klonteig Fossum IF K60-64 2:42:48 17 989 Stine SKAARSETH Veidekke ASA K25-29 2:43:58 18 1251 Aurora Smith Elgesem Team Driv Trening K25-29 2:44:22 19 1081 Signe Lindstad Isum LILLEHAMMER K25-29 2:45:54 20 1274 Marianne Hagelsteen Kvien Fossum RD K45-49 2:46:31 …øvrige klassevinnere: 48 2733 Karin Ørbeck Braathen Høybråten og Stovner IL K65-69 2:57:44 54 627 Lisa Aarhus Skådalsvingensfitnessclub K40-44 2:59:22 103 2743 Merete Blakstad Bækkelagets SK K70-74 3:25:13



Masako Ishida og Halfdan Baumann vant 26,5 km

Japanske Masako Ishida vant kvinneklassen i den korte løypa helt overgenet. Med tiden 1:18:31 var hun 6:26 foran Runa Ulvang (Kjelsås IL) på 2. plass.



Herreklassen ble vunnet av junioren Halfdan Baumann fra Heming IL på en tid litt bedre enn Ishida, 1:17:35. Her kom veteranen (M50-55) Trond Evald Hansen fra Try på 2. plass med 1:20:09.



Halfdan Baumann med seierskrans på 26,5 km. (Foto: Arrangøren / Christine Amdam)



Kvinner 26.5 km (95 startet, 94 fullførte): 1 11011 Masako Ishida K40-44 1:18:31 2 11026 Runa Ulvang Kjelsås IL K18-19 1:24:57 3 11029 Nora Sødal Raastad Lyn Ski K16-17 1:32:18 4 11002 Liv-Janne Øvrebust OSLO K50-54 1:32:53 5 11058 Birthe Smedsrud Skeid Höegh Eiendom AS K35-39 1:38:23 6 11006 Maria Wergeland Fossum If K16-17 1:38:48 7 20098 Randi Vermelid REVETAL K30-34 1:39:23 8 11003 Katrine Skyrud BORGEN K35-39 1:46:39 9 20015 Toril Husby Rustad IL K50-54 1:47:10 10 20063 Nora Berg Henriksen DNB K30-34 1:47:12 …øvrige klassevinnere: 11 11030 Anita Hansen Statnett SF K55-59 1:48:39 15 30005 Ingrid Stende Teigen Skiforeningen K25-29 1:54:50 17 11007 Marianne Winther Munkerud Svensenga Sportsklubb K45-49 1:56:54 23 20089 Saskia Trubbach OSI Langrenn K20-24 2:00:37 24 50003 Ragnhild Holm Opil K60-64 2:01:03 41 50025 Cecilie Landsverk OSLO K65-69 2:18:16 Menn 26,5 km (164 startet/fullførte): 1 10002 Halfdan Baumann Heming IL M18-19 1:17:35 2 11028 Trond Evald Hansen Try M50-54 1:20:09 3 20085 Aslak Næss Jensen IL Jardar M18-19 1:20:52 4 10004 Kjetil Engelstad Ringkollen Skiklubb M45-49 1:21:40 5 10005 Jonas Gamme Nouri Ready M25-29 1:21:41 6 11055 Markus Nicolaisen Bull Ski & Kajakk M20-24 1:23:02 7 10003 Håkon Sem Thagaard Milsluker'n Sport M45-49 1:25:30 8 10001 Eirik Farstad Veidekke ASA M25-29 1:28:12 9 10011 August Wergeland Fossum if M16-17 1:29:04 10 10058 Runar Moseby Kjelsås IL M55-59 1:29:17 …øvrige klassevinnere: 14 10008 Mads Skraastad Drøbak-Frogn IL M40-44 1:35:19 26 20086 Carl-Emil Johannessen Pareto M30-34 1:40:35 36 50001 Jørn Martinsen HAKADAL M65-69 1:47:36 39 11031 Morten Uggerud Tofte Fremad M60-64 1:49:16 41 21102 Tore Hordvik Foren.Til Ski-Idrettens Fremme M35-39 1:51:07 47 50024 Vidar Steigen Nittedaljoggen M70-74 1:53:27 120 50012 Sigve Skjeldal Bærums Skiklub M75-79 2:26:46 145 50008 Erik Stoltenberg-Hansson Eidanger M80+ 2:45:06



ALLE RESULTATER



Holmenkollmarsjens hjemmeside

Facebook



Kondis 2019:

Rune Malo Ødegård og Solfrid Braathen best i Holmenkollmarsjen

Kondis 2018:

Seraina Boner og Joar Thele best i snøværet i Holmenkollmarsjen



Kondis samleside for Holmenkollmarsjen