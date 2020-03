Initiativtagere til Kondistreninga Lillehammer som starter opp 31. mars er Inge Nilssen og Marita Schou Johansen. Fra før har Kondis treningsgrupper i



På løpets facebookside vil det bli lagt ut informasjon fortløpende.

Gratis løpetrening hver tirsdag fra 31. mars. Møt opp ved Plantasjen på Strandtorget litt før kl. 18.30.



Vi inviterere til gratis løpetrening med Kondistreninga Lillehammer som har oppstart 31. mars. Møtestedet er ved Plantasjen på Strandtorget, og treningen vil foregå på tirsdager fra kl. 18.30 til 19.30 fra og med 31. mars.



Treningen er gratis og åpen for alle som har lyst på løpetrening sammen med andre. Vi tar imot løpere på alle nivå enten du løper maraton på 2.30 eller så vidt har kommet i gang med dine første løpe-/gåturer.



Intervalltrening er en effektiv treningsmetode som gir raskt bedre form. Når en løper intervaller kan treningen foregå i samme område uansett nivået på de som er med. Alle kan da trene sammen selv om noen løper fort og andre sakte. Vi ønsker derfor å legge opp til ulike former for intervaller på disse treningene som vil foregå fram og tilbake på Strandpromenaden.



Treningene vil inneholde oppvarming, intervalltrening, nedløping og tøying.

Er du nysgjerrig på om dette kan være noe for deg? Møt opp på trening og finn ut selv.

Velkommen skal du være!



Hilsen fra