I stedet for å dra til Dolomittene, legger vi nå alle ressursene i å gjøre vår Kondistur til den norske fjellheimen så bra som mulig.

Kondis arrangerer helgen 21. - 23. august en løpehelg på Hafjell med utgangspunkt i Ilsetra på Hafjelltoppen. Her er det fantastisk terreng med mye flott natur, og fine stier og skogsbilveier å løpe på. Det blir lagt opp til en god blanding av interessante foredrag, flotte nivåtilpassede løpeturer, god mat og sosialt samvær. Vi legger opp til at det blir tre ulike turalternativer hver dag alt etter hvor langt og fort du vil løpe. Turen er for alle enten du løper fire minutter på mila eller ønsker en kombinert gå-/joggetur i fjellet.

Programmet er tilpasset togrutene og vi har satt opp drosjetransport tur/retur Lillehammer/Ilsetra for de som ønsker det. Prisen på 4900 kroner inkluderer overnatting med fullpensjon, organisert drosjetransport tur/retur Lillehammer/Ilsetra, og all trening og foredrag.

Du kan lese mer om Kondis sin løpehelg i fjellheimen her.

Dersom du synes dette høres interessant ut, kan du sende oss en påmelding til kondis@kondis.no. Vi kan love en fin helg i fjellet sammen med mange nye og gamle løpevenner.