Ecotrail Oslo har i øyeblikket litt over 2000 påmeldte, og var på god vei mot deltagerrekord da Covid19 satte en stopper for alt av idrettsarrangementer. I fjor var det rekordmange 2821 deltagere: Stine Holager og Ola Skatvedt vant 80 km i rekordstort Ecotrail Oslo



Til NRK.no sa daglig leder Marit Karlsen før helgen:

- Får vi flyttet løpet, så redder det oss. Men jeg orker nesten ikke å tenke på hva som skjer om vi må avlyse. Det vil få altfor store økonomiske konsekvenser.



Karlsen håper i det lengste at hun unngår å måtte flytte eller avlyse løpet på grunn av korona-epidemien, skriver nrk.no.





Ecotrail er Norges største ultraløp med til sammen 651 startende på 50 og 80 km i fjor. Likevel løper 80% av deltagerne en av de kortere distansene.



På Ecotrails facebookside har daglig leder Marit Karlsen lagt ut denne meldingen sent lørdag kveld:

EN HILSEN

Til deg som er påmeldt til årets Ecotrail Oslo 30.mai; du tenkes på. Hver dag, hele dagen.

Ecotrail Oslo vet like lite som deg om hvordan mai ser ut. Etter påske og innen 1.mai må vi ta en avgjørelse. Det er kontakt med både Bærum og Oslo kommune og alle andre impliserte. Ingen sier vi må flytte dato, enda. En ny dato er for sikkerhet skyld reservert. Den er 29. august. Men husk – lørdag 30.mai er enda ikke avlyst. Vi kommer tilbake med mer info og bekreftelse. Enn så lenge må vi alle holde ut, holde avstand og holde hendene rene. Og fortsette med å løpe, i god avstand til andre. Velg nye stier. Eller hva med å løpe utenfor stier, få utfordring off-piste? Kort sagt, i disse dager må vi bare være til – og være den beste versjonen av oss selv.

Det er for øvrig mye mellom himmel og jord man kan tenke på nå som vi aller fleste er mer isolerte. Selv har jeg tenkt litt på at WHO anslo at syv millioner mennesker døde av luftforurensing i 2012. Nå står de fleste flyene på bakken, bilene er parkert. Jorda puster litt bedre. Og tusenvis av barn i Kina har for første gang sett at himmelen kan være blå. Det finnes lyspunkt, innimellom alt. Det gjelder bare å feste blikket på de. Dette viruset skal vi også bekjempe.

Hold ut, hold sammen, men hold avstand – enn så lenge.



Før eller siden skal vi ta seiersklemmen, over mållinja.

Hilsen Marit, daglig leder Ecotrail Oslo.



Like før start på 50 km ved Frognerseteren i fjor. (Foto: Olav Engen)