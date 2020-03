En av dem som reagerer, er den danske løperen og treneren, Søren Rasmussen, som i sin yngre dager løp maraton på 2.18.32 og 10 000 m på 29.48,25. Han skriver følgende i et Facebook-innlegg:



"Skal man grine eller græde? Løbere er ude hver dag, i regn og blæst, sommer og vinter, dag og nat. Og løbere kan sædvanligvis dyrke sin motion, lige hvor de vil - helt for sig selv. Men så blev det corona-tid, og mange ikke-løbende fodgængere myldrede frem.



Og hurtigt kunne mange ikke-løbende fodgængere blive enige om, at løberne - som altid er der - var et problem. For alle ved jo, at løbere bør man i særlig grad undgå, hvis man kan. De sveder, pruster, stønner, spytter, prutter.... og smitter.



Ikke løbende fodgængere er ikke et problem. Hverken for sig selv eller for løbere. Heller ikke, selv om de stimler sammen i flok og hobetal og ikke var der igår. Altså de ikke-løbende fodgængere. Før corona.



Lad os forbyde løberne, lyder opråbet snart. Vi (de ikke-løbende fodgængere) er flest... nu. Løberne er et problem. Væk med dem."



Innlegget til Søren Rasmussen har fått mange kommentarer, og de fleste støtter Rasmussen, som f.eks. Anton Møller Christensen:



"Gad vide om det bliver tilladt for løbere igen i Frederiksberg Have sidst på ugen når vejret slår om. Så finder Netflixkartoflerne nok ind i sofaen igen!"



Men noen få, som Anders Fraulund, har også forståelse for tiltaket:



"Skal man grine eller græde? Jeg synes egentlig bare, man skal respektere beslutningen. Stole på at den er truffet i god tro, og så indordne sig og løbe et andet sted i den korte periode det kommer til at stå på. Den tid vi er i, er bare ikke til brok."



Sjefen for parken, Niels Mellergård, har følgende forklaring på vedtaket:



- Vi oplever i disse tider, at rigtig mange frederiksbergere og københavnere har stor glæde af at benytte det grønne frirum, som Frederiksberg Have er. Men vi kan også konstatere, at det øgede pres her og nu ikke er foreneligt med de mange motionsløbere på de smalle stier, for vi skal alle følge myndighedernes anvisninger om at holde to meters afstand til hinanden, uttaler Mellergård til TV2/Lorry.



I stedet oppfordres løperne til å bruke naboparken, Søndermarken. Der er det innført enveis løperetning i den ytre runden i parken.



Det er så vidt vi vet ikke planer om å innføre lignende tiltak i Norge, sjøl om det er ytret ønske om det fra i alle fall en gående: Har noen enerett på de fineste turområdene?



Men i to av de populære trappene i Bergen er det innført enveisgåing/-løping: Mange vil gå på tur - det innføres restriksjoner på de mest populære turmålene i Bergen​









Den danske løperen og løpetreneren Søren Rasmussen er en av dem som ikke er fornøyd med at løpere må vike plassen for gående. (Foto: Lars Schmidt / Wikipedia)