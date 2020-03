Kulturdepartementet arbeider med en forskrift i forbindelse med fordelingen av kompensasjonsordningen i krisepakken til idrett og frivillighet som en følge av koronasituasjonen.



Det er i den forbindelsen Kondis ledelse har valgt å sende brevet der de mulige økonomiske konsekvensene for oss som organisasjon belyses.

«Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett» mottar jo ingen offentlig støtte utover en viss momskompensasjon, og er slik sett helt avhengig av spesielt medlemskontingenter og annonseinntekter.

For de siste er det for lengst merkbart at annonsemarkedet – spesielt for løpsannonser – har stoppet opp, og det kan bli stygge tall dersom dette varer lenge.

- Når det gjelder medlemsinntekter er det lov å håpe på en fortsatt jevn tilgang på nye medlemmer, men at innmeldingene blir færre enn under normale omstendigheter er vi forberedt på, og det er vel først når neste års kontingent sendes ut vi kan oppsummere konsekvensene av Koronaperioden, sier president Tim Bennett og legger til:

– Det vi håper et at også Kondis, selv om vi står utenfor Idrettsforbundet, skal bli hensyntatt når Kulturdepartementet legger føringer for tildeling av Koronarettet støtte.

Den nye hverdagen

Det er ingen ordinære konkurranser å skrive om, verken norske eller utenlandske, så vi jobber hardt for å tilby dere mer av andre nyheter – og spesielt for medlemmene legger vi ut mange interessante saker (K+).

Vi vil også gjerne fortsette å tilby dere blant annet disse unike tjenestene:

Bladet Kondis

Nettstedet kondis.no, ingen andre nettsteder omtaler tilnærmet så mange arrangementer

Terminlista på nett og i papirutgave, Norges suverent mest omfattende terminliste

Kontrollmålte løyper, vårt tilbud til arrangører

Statistikk for ungdom, voksne og veteraner på distanser fra 5 km til maraton

Resultatsider med resultater fra alle løp og turrenn

I tillegg kommer f.eks. tilrettelegging for løpsreiser, kondistreninga, utmerkelser for lange løp, kvalitetsløp og kondisbutikken.

- og ikke minst våre mange medlemsfordeler.



Hvis du har glemt å melde deg inn kan du kjøre det her: Bli medlem





Et av de unike tilbudene til Kondis er kontrollmåling av løyper. På bildet ser vi løypemåler Vidar Dvergedal på spesialsykkel (bortest) og løypesjef Tore Ragnar Olsen i Norgesløpet under måling på Jessheim i 2019.