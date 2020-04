Vi kontaktet ultraløper og produsent Hans Kristian Smedsrød for å høre årsaken til at filmen nå var lagt ut tilgjengelig for alle.

- Vi har reist rundt og vist filmen live hittil. Vi hadde faktisk bestemt oss for å ikke gi den ut på internett. Men på grunn av karantenebestemmelsene i forbindelse med Korona ga det mening å gi den til folket. Nå ligger den altså gratis tilgjengelig på YouTube, sier Smedsrød.



Han forteller videre:

- Vi i Sky Blazers planlegger nå å lage flere filmer a la Besatt, og legger nå en slagplan for hvilke ruter vi vil løpe og dokumentere. På lista er Ersfjordtraversen på Kvaløya i Tromsø og Flyktningeruta i Østmarka. Men det må også vente litt til viruset har roet seg ned.



Før du ser på filmen kan det være greit å oppdatere seg på FKT-løpet (fastest known time) til Rummelhoff:

Oslo til Galdhøpiggen på 104 timer og 39 minutter

Filmen (varighet 26 minutter):





Medvirkende:

Produsent: Hans Kristian Smedsrød. Regissør: Marius Godø og John Kleppe. Medvirkende: Johannes Rummelhoff, Patrick Stangbye, Tyler Jones, Mads John, Erika Wollner, Audun Nystad, Runar Sæther, Paul Ogier, Peter Dannevig og resten av Sky Blazers.