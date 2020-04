KONDISBLOGGERNE Blogginnlegg fra Siri (egen samleside kommer)

SIRI SLOTTERØY JOHNSEN:

25. april skulle jeg løpe maraton i den vakre byen i vest, for første gang!



Men først kom problemene i hælen som gjorde at jeg begynte å ane uråd for maratondistansen. Og etter hvert innså jeg at det ikke bare var uråd - men at det ikke engang var håp for at jeg kunne løpe halvmaraton. Faktisk følte jeg meg ikke trygg på at jeg kunne løpe noe som helst fort på det tidspunktet. Så kom Korona feiende inn. Alt ble avlyst eller utsatt, og akkurat det passet meg jo ganske bra på løpsfronten. BCM ble utsatt til siste helgen i august, og jeg kunne igjen se for meg maraton i Bergen! Nå er det bare å krysse fingre og tær og alt vi har for at vi er ute av isolasjon i god tid før august.

Hvis du vil være med til Bergen kan du bruke ambassadørkoden min A-SIRI20, så får du 20% rabatt på påmeldingen din om du er førstereis på BCM. Tiden frem til august bruker du best ute nå, og om du vil konkurrere litt fins det virtuelt løp du kan være med på også. Dette er supert å bruke i treningen nå, både for å få inn en litt hardere økt, og for å kunne måle litt hvor du står. Det vil gjøre det mye enklere for deg selv når du står på startstreken etter sommeren. Om du ikke har deltatt i virtuelt løp før og er litt usikker på konseptet, så er det faktisk fryktelig enkelt! Du velger distanse akkurat som du ville gjort på en vanlig løpskonkurranse, men i steden for å stå i en stor klynge ved start og løpe i felt, starter du akkurat hvor og når du ønsker. Du kan løpe rundt kvartalet der du bor, i en park når det er lite mennesker ute eller du kan løpe langt til skogs. Etter at du har løpt laster du opp tiden din, du kan også koble strava/endomondo profilen din, og velge økten din derfra.

Mange velger å poste bilder fra løpet sitt på instagram f.eks, og tagger arrangøren. Slik blir det litt som å delta på et vanlig løp, men du slipper trengsel og kjas og mas:-) Det er litt premier i virtuelle løp også, men medaljen er kun virtuell. Håper du melder deg på!! Bruk gjerne rabattkoden SIRI-ALLE-VR ved påmelding virtuelt løp!





Jeg valgte å løpe 5 km - dette ble min aller første løpetur etter skaden, så jeg var veldig usikker både på tiden og om jeg i det hele tatt ville greie å fullføre. Det gjorde litt vondt i foten, og jeg tenkte et par negative tanker om at det kanskje ikke var så lurt å pushe ennå. Men, samtidig var det jo bare 5 km, og jeg løp kun på mykt underlag. Det var uvant å løpe igjen etter så lang pause, formen er definitivt ikke på topp - men jeg greide å løpe på ca 25:30 og er egentlig veldig happy med det. Det var helt fantastisk å kunne løpe igjen, og jeg trodde egentlig ikke jeg ville kunne løpe såpass fort som rett over 5:30 fart på den aller første løpeøkta. Treninga de siste to-tre ukene har vært helt begredelig. Det viktigste for meg var derfor å greie løpe hele distansen :-o Sånn har det blitt!!

Konkurransen er åpen helt til 14 dager før årets arrangement, og du kan oppdatere tiden din underveis. Jeg kommer definitivt til å forsøke meg igjen, og jeg tror jeg kommer til å prøve halvmaraton også om en måneds tid eller så. Håper vi ses i Bergen, både på årntli og virtuelt!